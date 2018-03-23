港股直擊 即巿股評

美國在貿易戰上發難，拖累隔晚美股急挫，亞太股市今日全線向下，A股收市挫逾3%。港股兩連跌後，今日失100天線，並下試三萬點水平。騰訊(00700)大手上板，推高大市成交至近三年新高。

恒指今早裂口低開1140點，報29930點屬全日低，即失100天線(約30375點)和三萬關，開市後跌幅收窄，主要沿三萬點爭持，跌幅一度收窄至750點，見30320點全日高，中午跌872點，波幅上午成形，午後一度挫逾1100點，逼近上午低位，尾段回升。恒指收報30309點，跌761點或2.5%，連跌三日累挫1240點或3.9%。大市今日下跌股份比例達86%，上升股份比例14%。

總結全周，恒指累挫1192點或3.8%。

全日成交額2834.45億元，較上日激增約1315.12億元或86.6%，創2015年4月9日、近三年以來新高。當中單是騰訊(00700)成交已超過1200億元。

國企指數收報12128點，跌299點或2.4%。國指全周挫544點或4.3%。國指連跌第6日，累插591點或4.7%。

恒指即月期貨收市跌904點或2.91%，報30147點，低水162點。

A股急挫，滬指收市跌3.39%，全周挫3.58%；深成指曾挫5.7%，收市跌4.02%。兩市成交額約6353億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下，德法股市挫逾1.5%；美國道指期貨最新跌109點，報23854。

美國總統特朗普周四簽署備忘錄，向中國進口產品徵收關稅，特朗普指涉及商品總值可能達600億美元，更強調「只是多個行動的其中一個」。中國已公布反擊措施，將向價值30億美元(234億港元)的美國進口產品徵收關稅，涉及產品包括豬肉、鋼管、生果、酒類與其他產品。

50隻藍籌股全線下挫。金融股方面，滙控(00005)創逾半年低，收市跌2.2%；港交所(00388)跌2.7%，連跌6日；友邦(01299)跌1.7%；工行(01398)跌2.3%，連跌8日；建行(00939)跌2.2%；中行(03988)跌1.6%。內房跑輸，碧桂園(02007)挫5.4%；華潤置地(01109)跌3.8%；中海外(00688)挫半成。另外，中移動(00941)跌1.3%；「三桶油」跌1.7%至2.9%；金沙中國(01928)挫4%。

焦點板塊

科技股：遭大股東減持的騰訊(00700)今早開報405元，跌至配股價，跌幅達7.8%，開市後回升，高見424.8元，收市跌4.4%，由於逾769億元交易上板，收市成交額達1261.38億元，騰訊全周累挫9.72%為藍籌跌幅王，市值蒸發4293.55億元。騰訊概念股方面，閱文(00772)創新低後回升，收市僅跌0.8%；易鑫(02858)尋底，低見4.6元創新低，收市跌3.8%。中美貿易戰升級，本港蘋果公司供應商顯著受壓，舜宇(02382)低開9%，收市跌5.5%；瑞聲(02018)曾挫9.3%，收市跌6.8%；高偉(01415)挫8.3%；丘鈦科技(01478)跌半成；ASM太平洋(00522)跌2.7%。另外，中芯(00981)跌3.8%；美圖(01357)跌3.9%；比亞迪電子(00285)挫8.3%；中興(00763)挫5.3%；雷蛇(01337)去年虧損擴大至1.64億美元，績後創新低，收市跌3.8%；網龍(00777)曾挫11.3%，收市跌10.3%，集團去年虧損收窄至2084.3萬元人民幣，末期息每股派0.1港元，與去年持平。

內險股：連日受壓，平保(02318)見逾兩周低，收市挫3.7%；國壽(02628)去年盈利增長68.63%，末期息大增66.7%，但今早創逾一年低，收市跌1.6%；新華保險(01336)跌2.4%，全周累挫17.61%為國指成分股跌幅王；太保(02601)跌2%；太平(00966)中午公布全年盈利增27%，股價跌3.2%；人保(01339)跌3.4%；眾安在綫(06060)創新低，收市跌1.3%。

出口股：中美貿易戰拖累出口股應聲下挫。利豐(00494)去年轉蝕3.75億美元，獲瑞銀升目標，股價收市挫10.2%為全日低；創科實業(00669)曾挫7.4%，收市跌5.2%；敏華控股(01999)曾插12.7%，收市跌3.3%。美國業務佔比較重的汽車零件商耐世特(01316)曾挫9.2%，收市跌5.6%；敏實集團(00425)跌4.3%。去年美國地區貢獻營業額逾57%的萬洲國際(00288)今早曾插10.2%，收市跌4.6%。

焦點股份

建滔系：中午公布業績後急挫，建滔化工(00148)去年純利55.93億元，按年升11.27%，每股派末期息1元。股價午後曾挫12.9%，收市跌一成，成交額3.16億元。建滔積層板(01888)去年盈利37.65億元，按年跌13.39%，每股派息52.6仙。股價曾挫9.8%，收市挫15.2%，成交額1.21億元。

上海實業環境(00807)：今早以介紹形式於主板上市，開報3.2元，高見3.25元，最低3.1元，收市報3.13元。集團為上海實業(00363)旗下環保綜合運營商與投資商。

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