上海實業環境(00807)今日以介紹形式於主板掛牌，開報3.2元，最高見3.25元，最低為3.1元，收報3.13元，成交額956萬元。
集團為上海實業(00363)分拆的環保行業綜合運營商與投資商，項目包括污水處理、再生水利用、污泥處理、供水及固廢發電領域的行業價值鏈。項目組合包括120個污水處理項目、6個再生水利用項目、9個污泥處理項目、19個供水項目及2個固廢發電項目。
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