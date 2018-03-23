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中國太平(00966)去年純利增長27%至61.3億元，股息則維持前年水平，每股派息0.1元。

財務總監兼公司秘書張若晗解釋，集團仍處高速發展階段，考慮到潛在的資本消耗、市場波動等因素後，作出上述決定，未來亦將視乎監管、市場等考慮決定派息水平，目標是為股東提供長期、穩定及可持續的派息。

受監管影響，今年行業「開門紅」產品銷售普遍較去年倒退，張若晗表示，對此不太在意，因為「開門紅」產品價值率通常較低，又指要到第二季行業進入新的銷售節奏後，才可決定策略是否需要調整。