即巿股評 港股直擊

筆者上周提到，港股上衝怕是假突破，下跌又怕未見底，忍一忍手似是上上之選，今日看來策略尚算正確。本周最多人輸錢的日子並非今日，而是星期三(3月21日)。當日港股開市時恒指已突破前浪頂約31800點，高開後不足一小時更挾高至31973點，令不少好友加重注碼賭大市向上，注碼集中在兩隻績優股平保(02318)及騰訊(00700)身上。

當日大市在下午兩點後突然失守31880點，最終以一支大陽燭收尾。據了解，不少朋友本周輸得最多的股份正正就是平保及騰訊。平保一直吹風今年會正式分拆陸金所上市，市場分析又認為會成為「紅底股」云云；散戶對騰訊的癡迷更似撞邪，左一句「有買貴無買錯」，右一句「逢跌就買」，市盈率再高都一定找到一個自我安慰的合理理由。

暫守上升通道底部

美國總統特朗普昨夜凌晨為其貿易戰再掀戰幔，本來就鋼及鋁向全球徵收特別稅，後來又改口豁免這國豁免那國，最終目標還是針對中國一個，這次的理由是知識產權(IP)。市場認為中國將就貿易戰展開報復行為，加上騰訊大股東配售的消息，大市今早急插1100點開市，市場盡是panic sell。筆者今早問了自己兩個問題，假如此刻我無貨在手，會否買貨？假如此刻我有蟹貨，會否沽貨？

觀察了一個上午後，筆者認為如果現時無貨在手的話，今天是買入第一注的時機；若有蟹貨在手，則不會選擇在今日沽貨。先從技術走勢入手，恒指及國指今日一口氣跌入上升通道底部，以國指為例，今日低位11987點暫時仍較3月5日及2月9日之低位11965點及11679點為高，若然未來兩至三個交易日能穩守現水平的話，反而可視為強大支持位。反過來說，今日沽貨已有太遲之感，若然再跌，今日沽與下周一沽之差別已不大，反正一樣輸得甘。

騰訊英雄變狗雄？

科網股去年「係威係勢」，一隻騰訊已夠恒指單天保至尊，甚有一榮俱榮之感。今年科網股似是腳軟，先是Facebook用戶個人資料洩密事件導致被洗倉，再來就輪到騰訊失驚無神配股。負面消息蜂擁而至後，騰訊好像突然由「英雄變狗雄」，本來賺錢的手遊業務，突然被指會放緩；本來微信支付正積極拓展海外市場，突然又變成不能成為盈利再增長的亮點。市場不是看好騰訊「有買貴無買錯」的嗎？今天大跌不就正好為那些一直以來長期看好騰訊者提供買入時機嗎？

將騰訊批股視為一宗生意的話，這單生意的交易額是800億元，賣家及買家同意以800億元完成這宗交易，在筆者眼中不會認為這是一個利淡消息，至少有能力接800億元貨的人，應該比你和我都要聰明。冷靜想想，供給側改革、H股全流通、A股入摩、中國存託憑證(CDR)、同股不同權，上述主題並不會因為貿易戰或騰訊大股東批股而暫停。別人恐慌時，我們應該做甚麼？

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。