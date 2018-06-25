即巿股評 港股直擊

讀者陳先生問：「見到中航科工(02357)近期股價明顯自低位大幅反彈，成交好活躍，後市可看好嗎？甚麼價值可以入？」（周五收報5.25元，跌3.1%）

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「雖然最新業績顯示收入有所下跌，但控制成本方面做得比較好，基本上按年盈利都有增長。這間公司的業務，貿易戰帶來的影響相對較細。現時市場有不少壊消息，尤其是貿易戰，但不排除日後會否進一步先而口角、繼而動武。大家可以考慮部署軍工股，而中航科工的估值合理，同時亦有盈利支撐。若讀者有興趣的話，可以把握股價回調至約5.16元水平買入，初步上望空間約6元水平。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「中航科工去年純利同比增加5.4%至12.2億元人民幣，略低於市場預期。該股最近一年累計只升2.8%，大幅跑輸恒生指數。不過，中航科工的主要股東為中國航空工業集團，是國資委管理的大型國企，實力雄厚。集團向來予人軍工股的看法，是本港上市公司中的小眾。國家財政部較早前在人大會議提交的預算報告，提出今年國防預算增加8.1%至1.1萬億元人民幣，是5年以來首度回升，估計今後軍費增長有望提速，軍工股可望好轉，中航科工亦可望受惠。技術上，5港元是最近一年成交量密集區的底部，儘管市況反覆，但仍力守，反映該水平有較強支持。若博反彈，閣下可於5.2港元以下買入，但若失守4.7港元則作止蝕。」

羅崇博 信報研究部高級分析員

「中航科工集中民用航空產品市場，是中航工業在港上市旗艦。參考EJFQ的FA+，中航科工獲10家券商的分析員給予評級，全部建議『買入』或『增持』，平均目標價則由2月初的6.88元降至6.53元，較現價仍有24.4%升幅，不過要留意中航科工雖然過去曾獲外資大行選為全年中資首選股之一，但股價表現令人失望，過去兩年股價從未有升抵平均目標價，即管看看今年能否一洗頹風。中航科工不是沒有題材，公司持有中航捷銳23.45%的權益，後者經營範圍包括光纖陀螺、光纖陀螺慣性測量組合、光纖傳感器等產品的研製及產銷，有助深化中航科工布局航空高科技產業的發展思路，並有助提高盈利水平。股份3月中勢頭能量轉強，正突破一年以來下降通道，市盈率自中位數以下兩個標準差反彈，14天RSI自超買區回落，建議4.9元附近收集，作中線持有，初步上望6元，跌穿4.5元止蝕。」

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