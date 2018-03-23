港股直擊 即巿股評

嘭一聲，特朗普打響貿易戰第二槍，之前徵收鋼鐵關稅用水槍，純擺姿態博其他國家搵佢講數，然後再向美帝俯首稱臣。不過第二槍就打真軍，槍口對準中國呢個目標，向中國進口產品開徵巨額懲罰關稅，涉及產品總值將高達600億美元(約4680億港元)，以報復中國涉嫌竊取美國知識產權。侵侵明刀明槍侷住中國接招，阿爺又豈會退讓，尤其習大霸氣唔輸蝕得過侵侵，今日中國商務部周五宣布計劃對自美國進口的30億美元商品加徵關稅。

雖然阿爺不甘示弱即時還拖，但商務部亦呼籲，中美作為世界前兩大經濟體，合作是兩國唯一正確的選擇，希望雙方從中美大局出發，透過對話協商解決雙方的分歧，避免對中美合作大局造成損害。同時中國亦表示，雖然唔多想打貿易戰，但亦唔怕打到嚟，既然花旗要開拖，中國當然還拖。更明言有人想玩大佢的話，中國必奉陪到底，即管睇吓邊個可以撐到尾。

侵侵呢一槍打得響亮，但亦禍及全球股市，隔晚歐美股市反晒艇，港股今早亦玩大裂口，恒指低開1140點，報29930，即見今朝位，噚日已失多條移動平均線，今日連100日線(30374)亦失守，幸而三萬大關總算失而復得。開市後跌幅收窄，盤中曾見30320點半日高位，中午報收30199點，跌872點；國指報跌358點，報收12069點。撇除騰訊800億批股，半日成交亦逾千億元，大成交下跌，但唔少股份從低位反彈，反映30000點水平有一定承接力。

除咗貿易戰拖累港股，另一重創原因係騰訊(00700)大股東減持，不過QQ低開405元又係全日低位，半日跌4.5%，報收419.6元，守住批股價之上。由於今次批股接貨嘅全屬機構投資者同基金，而呢1.9億股亦有180日禁售期，即係市場唔會突然多咗貨供應，騰訊今日逼近二月份低位，即400元水平，係一個吸納好機會。不過股價中午收市已重返420元附近，又再接近425元短線阻力，410元樓下未有撈貨已失先機，現水平宜再觀望。

至於其他重磅股，AO價大多數係全日低位，目前大部份重磅股算係喘定，不過貿易戰發展太多變數，阿Man認為港股唔上100日線再靠穩，仍有機會再向下尋底。今日一跌，港股一次過回補所有上升裂口之餘，今日又再遺下另一巨型下跌裂口，裂口太多令前路崎嶇，加上今日係周末前夕，未知周末期間中美雙方會friend番，抑或打多餐，建議謀定而後動，入場撈貨未宜進取，縱使30000邊有一定值博率，但亦只限小注怡情。

眾安重回上市價可留意

眾安在綫(06060)公布業績後股價直瀉，反而今日大跌市，其股價再創58.05元上市新低後，似乎喘定，雖然集團今年業績見紅，但喺現水平似乎有一定值博率，皆因已打回原形，重返59.7元招股價以下水平。集團今次業績見紅，主要係撥備金提升，令盈利水平有短期影響。而呢撥備，主要係因為有規定對未滿期保單提存保留準備金，因此產生精算角度虧損。其實準備金同時反映未來保費收入嘅指標，喺保單期滿時呢筆撥備亦會被重新釋放。展望未來眾安有三大增長引擎，包括健康、消費金融及汽車保險。而公司保費持續錄得增長。2018年1月及2月總保費收入，約為13.41億元人民幣，較去年同期大幅增長119%，踏入2018年集團嘅總保費收入，同比增速將進一加快。既然現價已接近招股價，又回復至合理水平，待整體市況喘定，值得留意。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)