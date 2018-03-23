港股直擊 即巿股評

中美貿易戰新一輪過招，隔晚美股急挫，亞太股市今早全線向下，A股半日挫逾3%。港股今早失100天線，並下試三萬點。騰訊(00700)由於有大手配售，一隻股份半日成交額已達1112億元。

恒指今早裂口低開1140點，報29930點屬半日低，即失100天線(約30374點)和三萬關，開市後跌幅收窄，主要沿三萬點爭持，跌幅一度收窄至750點，見30320點半日高。恒指中午收報30199點，跌872點或2.8%，大市成交額1944.7億元。

國企指數報12069點，跌358點或2.9%。

A股亦急挫，滬指跌3.27%；深成指跌3.59%。

50隻藍籌股全線下挫。金融股方面，滙控(00005)跌2.3%；港交所(00388)跌2.3%；友邦(01299)跌2.2%；工行(01398)挫3.1%；建行(00939)跌2.8%；中行(03988)跌2.6%。內房跑輸，碧桂園(02007)跌5.4%；華潤置地(01109)跌4.3%；中海外(00688)跌4.6%。另外，中移動(00941)跌1.2%；「三桶油」跌2.7%至3.3%。

焦點板塊

科技股：遭大股東減持的騰訊(00700)今早開報405元，跌至配股價，跌幅達7.8%，開市後回升，高見420.6元，半日跌4.5%，由於逾769億元交易上板，半日成交額達1112.33億元。騰訊概念股受壓，閱文(00772)創新低，半日跌3.4%；易鑫(02858)亦尋底，低見4.6元創新低，半日跌4.4%。中美貿易戰升級，本港蘋果公司供應商顯著受壓，舜宇(02382)低開9%，半日跌5.5%；瑞聲(02018)挫7.8%；高偉(01415)挫7.5%；丘鈦科技(01478)跌半成；ASM太平洋(00522)跌2.4%。另外，中芯(00981)跌4.7%；美圖(01357)跌4%；比亞迪電子(00285)挫7.7%；中興(00763)挫5.3%；雷蛇(01337)去年虧損擴大至1.64億美元，績後創新低，半日挫6.1%。

內險股：連日受壓，平保(02318)見逾兩周低，半日挫3.7%；國壽(02628)去年盈利增長68.63%，末期息大增66.7%，但今早創逾一年低，半日跌1.8%；新華保險(01336)挫3.2%；太保(02601)跌2.9%；太平(00966)跌4.9%；人保(01339)跌3.4%；眾安在綫(06060)創新低，半日跌3.8%。

出口股：中美貿易戰拖累出口股應聲下挫。利豐(00494)去年轉蝕3.75億美元，獲瑞銀升目標，股價今早低開一成，半日跌9.5%；創科實業(00669)曾挫7.4%，半日跌4.6%；敏華控股(01999)曾插12.7%，半日跌3.3%。美國業務佔比較重的汽車零件商耐世特(01316)曾挫9.2%，半日跌5.6%；敏實集團(00425)曾跌4.2%。去年美國地區貢獻營業額逾57%的萬洲國際(00288)今早曾插10.2%，半日挫7.8%，

焦點股份

北京汽車(01958)：去年盈利22.53億元人民幣，按年跌64.62%，每股派末期息0.1元人民幣。績後表現反覆，半日逆市升0.5%。

上海實業環境(00807)：今早以介紹形式於主板上市，開報3.2元，高見3.25元，半日收報3.15元。集團為上海實業(00363)旗下環保綜合運營商與投資商。

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