港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升温，隔晚美股急挫。港股連續兩日高開低收後，今早一度失守三萬點。

恒指今早裂口低開1140點，報29930點屬今早低，即失100天線(約30374點)和三萬關，開市後跌幅收窄，主要沿三萬點爭持，跌幅一度收窄至750點，見30320點半日高。恒指報30199點，跌872點或2.81%，大市成交額1944.70億元。

國企指數報12069點，跌358點或2.88%。

藍籌股方面，遭大股東減持的騰訊(00700)，以405元低開後見支持，今早跌4.51%報419.6元。

瑞聲(02018)表現最差，挫7.81%; 平保(02318)大跌3.71%; 公用股靠穩，電能實業(00006)微跌0.07; 港鐵(00066)跌0.35%。

內銀股將陸續公布業績，今日全線下跌。建行(00939)創逾兩周低，半日跌2.78%; 今日放榜的招行(03968)，挫3.72%; 另外，農行(01288)及中行(03988)分別跌2.66%及2.56%。

中美貿易戰爆發，出口股捱沽。昨日公布業績的利豐(00494)，急瀉9.51%; 創科實業(00669)跌至200天線稍見支持，半日挫4.57%。另外，敏華控股(01999)曾插12.7%，中午跌幅收窄至3.32%。另外，耐世特(01316)則跌5.63%。

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