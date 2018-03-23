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今日 10:06 港股直擊 即巿股評

港股低位反彈近280點 騰訊暫守配股價

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隔晚美股大幅下挫，道指以接近全日最低位收市，急挫724點或2.9%，收報23957，失守兩萬四關。港股今早大幅裂口低開。

恒指低開1140點，報29930，跌幅達3.67%，失守三萬點關，之後跌幅收窄，恒指暫時今早高位為30208點，跌862點，自今早低位反彈278點。截至9時55分，恒指跌897點，報30173。

國企指數跌359點，報12068，跌幅2.9%。

特朗普宣布對華600億美元商品徽徵收關稅，A股急跌，上證指數最新跌83點，報8179，跌幅2.56%。

騰訊(00700)遭大股東減持，今早配股上板，以405元之配股價開出，之後跌幅收窄，高見416.8元，最新報415.8元，跌5.4%。公司宣布，接獲控股股東Naspers的附屬MIH TC知會，以每股代價405元，即較前收市價折讓約7.8%，配售1.9億股，佔公司已發行股本約2%，涉資769.4億元。

中資金融股顯著受壓，平保(02318)跌3.3%，報84.8元；建行(00939)低開逾4%，現跌2.5%，報8.06元。

國壽(02628)暫時最多跌4%，見21.6元創逾一年低，現跌2%。集團去年盈利按年增長68.6%，每股派末期息40分人民幣，較去年同期增66.7%。

滙控(00005)一度跌2.8%，報74.15元，見超過半年低位，最新跌2.4%，報74.45元。

港交所(00388)見1月上旬以來低位，低見253.6元，現報256.6元，跌2.8%。

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