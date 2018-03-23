港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，港燈電力投資(02638)股價上穿其主要阻力位7.44元及自2018年2月形成的上升通道。轉換線正位於基準線以上，並發揮支持作用。RSI處於上升通道內，並正走高。MACD呈牛差，且位於0水平以上。

她表示，只要不下破7.26元，可上試8.00元及8.25元。倘股價下破主要支持位7.26元，投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在兩個月內達到，但補充說，倘股價於3個交易日內未能於買入區間內入市，則取消此項推介。

股價上日收報7.65元。