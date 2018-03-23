即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅668點。恒指收報31071點，跌343點或1.09%，成交金額1519.33億元。國指收報 12427點，跌94點或0.75%；上證收報3263點，跌17點或0.53%。三項指數都下跌，以恒指表現較差。

恒指呈2連陰走勢，失守50 SMA、10 SMA及20 SMA，進一步補回3月12日出現之上升裂口，走勢轉差。MACD快慢線正差距繼續收窄，走勢轉弱。全日上升股份555隻，下跌1083隻，市況偏弱。

美國政府再有人事變動，特朗普宣布將任命John Bolton接替McMaster擔任國家安全顧問。特朗普另下令對總值至少500億美元的中國進口商品徵收關稅，並將會在15天內提出一個加征關稅的產品清單，並表示「這只是第一步」。不過，美國同意豁免包括歐洲，澳大利亞， 南韓、阿根廷和巴西在內的盟友的鋼鐵和鋁關稅；至於是否永久豁免，目前還不得而知。

另邊廂的中國也不甘示弱，宣布擬對美國約30億美元產品加征關稅。產品包括鋼鋁、豬肉等。新華社發表評論文章稱，美國的懲罰措 施都基於過時的貿易法則，關稅將擾亂各行業相互關聯的供應鏈，並增加 美國企業和消費者的成本。

儘管美國首次申領失業救濟人數小幅增加，持續申領人數降至1973年來最低；惟在貿易戰的陰霾下，美股三大指數下跌逾2%，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，料下跌100 SMA (約30356)，並會在該水平爭持。

個股介紹：

中航科工(02357)的主要業務為從事航空產品的研究、開發、生產和銷售，以及提供航空工程規劃、設計、諮詢、建設和運營等服務。

集團在2017財年實現收入325.97億元人民幣，下跌11.5%，主要受航空工程服務板塊收入下降影响。經營溢利為29.13 億元人民幣，上升3.01%，原因是集團極推進及落實「瘦身健體」措施，雖然收入同比有所下降，但毛利率提升，帶動毛利額貢獻增加，加上期內清理及處置部分股權投資產生的收益增加，使得經營溢利同比增長。股東應佔溢利12.22億元人民幣，同比上升5.34%。

集團預測市盈率為17.804倍，周息率0.617%。股份上日收報5.42元，上望6元，止損設於5.05元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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