港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普再出手挑起貿易戰，隔晚美股急挫，道指瀉724點。ADR顯示港股今日早段或插逾800點。市場將聚焦遭最大單一股東減持的騰訊(00700)。

道指收市報23957點，跌724點或2.93%。標準普爾500指數跌68點或2.52%，報2643點。納斯特綜合指數跌178點或2.43%，報7166點。

美國總統特朗普周四簽署備忘錄，向中國進口產品徵收關稅，涉及總值逾500億美元商品。特朗普指涉及商品總值可能達600億美元，更強調「只是多個行動的其中一個」。美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)將用15天準備具體的徵稅清單。

白宮經濟顧問Everett Eissenstat披露，特朗普亦指令財長努欽( Steven Mnuchin)，在60天內提出對中國企業的具體限制措施，以保護美國科技。

中國已公布反擊措施，將向價值30億美元(234億港元)的美國進口產品徵收關稅，涉及產品包括豬肉、鋼管、生果、酒類與其他產品。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.39元，較本港上日收市跌0.91元；中海油(00883)ADR收報11.43元，跌0.27元；中石化(00386)ADR收報6.56元，跌0.18元；中移動(00941)ADR收報71.43元，跌0.32元；聯通(00762)ADR收報9.62元，跌5仙；中電信(00728)ADR收報3.32元，跌4仙。

ADR港股比例指數30202點，挫869點或2.88%。恒指期貨夜市收報30433點，跌618點，較昨日恒指收市低水638點。恒指昨日高開低收，收報31071點，跌343點或1.1%，連跌兩日累挫478點或1.5%，一舉失守10天線、20天線和50天線，今日勢試下方100天線(約30356點)。

焦點股份

騰訊(00700)：業績顯示手機遊戲收入按季下跌昨日績後受壓挫半成。其最大單一股東南非傳媒集團Naspers持股17年來，首度向市場配售1.9億股，佔已發行股本近2%，據悉截至昨晚11時已獲足額認購，每股定價405元，較昨日收市價439.4元，折讓7.8%。套現約769.5億元。Naspers表明至少3年無意再沽貨。騰訊ADR收報405.67元，較本港上日收市跌33.73元。

中國人壽(02628)：去年盈利322.53億元人民幣，按年增長68.63%，每股派末期息40分人民幣。國壽ADR收報21.96元，較本港上日收市跌0.54元。

中石油(00857)：去年盈利227.98億元人民幣，按年增1.9倍；每股派發末期息連特別息共派6.074分人民幣。中石油ADR收報5.42元，較本港上日收市跌0.11元。

海螺水泥(00914)：去年盈利158.99億元人民幣，按年增長85.43%，每股派末期息1.2元人民幣。

北京汽車(01958)：去年盈利22.53億元人民幣，按年跌64.62%，每股派末期息0.1元人民幣。

中信証券(06030)：去年盈利114.33億元人民幣，按年上升10.3%，每股派末期息0.4元。

中國鋁業(02600)：去年盈利13.78億元人民幣，按年增長2.74倍，不派末期息。期內，持續經營的營業收入1800.81億元人民幣，按年上升24.86%。中國鋁業ADR收報4.13元，較本港上日收市跌0.22元。

上海實業環境(00807)：今早以介紹形式於主板上市。集團為上海實業(00363)旗下環保綜合運營商與投資商。

今日續有多家公司公布業績，較受關注的包括：神華(01088)、永利澳門(01128)、太平(00966)、人保(01339)、招行(03968)、龍湖(00960)、中金公司(03908)、上海醫藥(02607)；長汽(02333)、財險(02328)、鴻騰(06088)、重汽(03808)、中建材(03323)、紫金(02899)、金風(02208)、建滔化工(00148)、建滔積層板(01888)、合景泰富(01813)、廣發証券(01776)、中國宏橋(01378)、華潤燃氣(01193)和兗煤(01171)。

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