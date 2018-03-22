即巿股評 港股直擊

惠理集團(00806)交出上年一份漂亮成績表，集團2017年全年度盈利20.48億元，按年升13.9倍，於今年1月8號發出盈喜後，股價從7.24元攀越9元過外，沖喜熱炒過後近日股價回歸至7.7元，惠理屬本地最大華資基金公司，他的一舉一動也足以影響股市，像今天港股先升後跌打破近日先跌後升格局，於選股入市前窺探一下明星基金的部署作參考，免於別人正減持之股份自己懵然不知接火棒。

基金減持小心接入火棒

跟蹤今年惠理所增持與減持的一些股份資料發現，靄華押業信貸(01319)遭於本月中以場外平均價0.33元全數沽清，佔已發行量為6.04%。同遭減持的股份還有金風科技(02208)於本年1月份在場內沽出約4.1百萬股，佔發行量0.64% 而緊接其後總持股量已降至4.96% ，再不需披露水平之下，如看官持貨者應該小心謹慎。資本策略地產(00497)於本年1月份，惠理於在場內以平均價0.52-0.5143元減持約1000萬股，佔發行量0.11%於持股量下降至6.91%。而顯示有増持的股份只有中國機械工程(01829)，同樣在本年1月份於場內以5.18-5.0907元買入近220萬股，佔該股發行量0.24%，基金持股從5.90% 升至6.14%，此股看來得到惠理的垂青。

資料顯示中國機械在惠理最後增持後，股價近期隨大市下跌，現收報4.63元成交金額近400萬元，聯交所資料同時披露一間美資對沖基金，同在本年一月份從持股4.99% 增持19.5萬股，明顯特意令到持股達至5.01%需予披露水平，姑勿論有心或無意也好，中國機械在下周26日公布2017年全年成績表，早前中銀國際選出受惠H股全流通名單，該股榜上有名，今天股價挨近52周低位，這幾天股市大上大落正風雨飄搖之際，不願持現金的投資者可考慮一下明星級基金的選股作參考。另外金風科技明天公布業績，該股是否業績平平或基金捉到鹿沒有脫角，是否星級基金公司減持是早着先機。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。