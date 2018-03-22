港股直擊 即巿股評

美國聯儲局加息四分一厘，符合市場預期。隔晚美股先高後低，三大指數低收。港股連續兩日高開低走，一舉跌穿三條平均線。市場聚焦騰訊(00700)績後表現和基金股東減持消息。

恒指今早高開161點，甫開曾升272點，見31686點全日高，其後回軟，上午約10時30分倒跌，半日最多跌299點，穿10天線(約31421點)和50天線(約31406點)滙聚，中午跌196點，尾段穿上午低位，曾挫396點，見31018點，一舉插穿20天線(約31098點)。恒指收報31071點，跌343點或1.1%，連跌兩日累挫478點或1.5%。大市今日下跌股份比例為66%，上升股比例為34%。

全日成交額1519.33億元，較上日微減約9.2億元。

國企指數收報12427點，跌94點或0.8%。國指連跌5日，累挫292點或2.3%。

恒指即月期貨收市跌303點或0.97%，報31051點，低水20點。

A股亦下挫，滬指收市升0.53%；深成指升0.94%。兩市成交額約4238億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌105點，報24622。

藍籌股方面，港交所(00388)曾跌2.9%為超過一個月低，收市跌1.9%；友邦(01299)跌1.1%；滙控(00005)跌0.7%；建行(00939)跌1.7%；中午公布去年多賺5%的中移動(00941)收市反覆跌0.8%。相反，油價造好，中石油(00857)升1.1%，中海油(00883)升0.5%；中海外(00688)升0.3%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)去年盈利增74%勝預期，不過股價受壓，曾插5.2%，收市挫半成，市值單日蒸發約2204億元。騰訊最大單一股東NASPERS計劃至多出售約1.9億股，持股將由33.2%降至31.2%，以今日收市價計，該批股份總值近835億元。金山軟件(03888)績後高開低走，收市挫10.1%，集團去年轉賺32.02億元人民幣。另外，閱文集團(00772)再跌1.6%；易鑫(02858)創新低，收市挫7.6%；金蝶(00268)跌4.5%；美圖(01357)跌1.8%；中軟國際(00354)跌3.1%。半導體股亦受壓，中芯(00981)跌2.6%；ASM太平洋(00522)跌3.8%；華虹(01347)挫5.2%。手機設備股個別走，舜宇(02382)升0.4%；瑞聲(02018)升1.8%；丘鈦(01478)跌2.7%；昂納科技(00877)績後連續兩日急挫，收市跌11.6%；信利(00732)跌3%；通達(00698)升4.1%，旗下半新股通達宏泰(02363)飆10.8%。

內險股：今日續受壓，平保(02318)再高開低走，收市跌0.7%；昨日績後急挫的新華保險(01336)再跌2.5%；太平(00966)挫4.5%；太保(02601)跌2.3%；今日公布業績的國壽(02628)跌0.7%。眾安在綫(06060)今日續受壓，曾跌4.8%，見61.4元創上市新低，收市跌3.6%。

內需股：多股逆市向上，海爾電器(01169)去年純利按年升20.6%，獲摩根大通和瑞信升目標，股價升2.7%。體育用品股方面，李寧(02331)去年純利跌19.91%，表現勝市場預期，股價升8.2%；特步國際(01368)創逾22個月高，收市升3.6%；361度(01361)升2.4%；裕元(00551)升1.3%。啤酒孖寶造好，華潤啤酒(00291)曾升5.3%創重組後新高，收市升1.3%，集團昨日公布去年多賺86.8%；青島啤(00168)升1.7%。績後受壓的呷哺呷哺(00520)急彈7.1%。相反，藍籌恒安(01044)中午公布去年多賺5.48%，績後走弱，曾見逾一個月低，收市跌2.9%。

焦點股份

藥明生物(02269)：今早最多跌3.4%，收市跌2.9%，成交額19.73億元，當中市前成交有7.63億元。集團以每股70元配售5700萬股，集資39.9億元，配售價較昨日收市價折讓6.73%。此外，控股股東兼主席李革亦以每股70元，向獨立第三方配售1000萬股，佔已發行股本約0.86%，套現7億元。

香格里拉(亞洲)(00069)：股價曾挫10.3%，收市跌8.2%，成交額1.73億元。集團去年盈利1.58億美元，按年增長48.97%，每股派末期息11港仙，去年末期息每股8港仙。

中集安瑞科(03899)：股價曾急飆15.1%見逾一個半月高，收市升5.9%，成交額1.71億元。集團公布去年純利4.17億元人民幣，每股派末期息8港仙。2016年同期則虧損9.29億元人民幣。

龍光地產(03380)：中午公布去年多賺45.45%，每股末期連特別息共派19港仙，而去年末期連特別息每股共派25港仙。股價績後受壓，曾挫6.6%，收市跌5.6%，成交額1.73億元。

寶積資本(08168)：今日於創業板上市，收報0.27元，較招股價0.24元高12.5%，成交額約1.4億元，不計手續費每手賺300元。

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