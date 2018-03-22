即巿股評 港股直擊

隔晚聯儲局一如預期加息1/4厘，至於今年預期再加兩次，未有太大變動，而鮑爺首次主持會議嘅講話尚算溫和，尤其出自鷹派嘅佢口中，市場更覺鴿味濃。目前市場焦點重回貿易戰議題上，有消息指花旗國將於呢兩日公布針對中國貿易措施，向總值600億美元的中國入口貨品徵收關稅，主要針對科技及電訊業；同時打算對中國設立投資限制，以懲罰中國強迫美國公司交出知識產權的做法。可能係呢個原因拖累A股下跌，而內地加息亦為股市帶嚟壓力。

港股今日高開低走，恒指今早高開161點，一度升272點至31686點半日高位，可惜騰訊(00700)唔爭氣，加上阿爺幫倒忙，開唔一粒鐘左右，大市急轉直下，跌幅更擴大至接近300點，低見31115點，考驗20日線(31106點)，但已失守10日線(31436點)及50日線(31409點)滙聚區。恒指中午收市報31218點，跌196點；國指報收12483點，跌37點；大市半日成交額855.68億元，較噚日再增加。暫時大市仍未擺脫區間上落，支持位喺20日線31100水平，而阻力位好明顯係32000點，今日大市回軟看似疲弱，明日又可以冇事發生行番上去。

平保(02318)雖然澄清今年唔分拆陸金所消息，表示分拆將按市況進行，但股價仍然高開低走未止跌，目前於10日線附近爭持，半日報收87.9元。之前阿Man提到，平保要更上一層樓，必要突破92元企穩，方有能力再向上，果然噚日92元失守後，股價即掉頭向下。不過阿Man對平保後市仍睇好，平保今年變身紅底股亦無問題，啱啱有大行將其目標價調高至115元，建議可趁調整吸納，目前10日線可先買一注，20日線(86元)第二注，而82.5元100日線應可守。

騰訊(00700)交出一份靚仔成績表，可惜市場擔心其增長開始放緩，加上今次大行並非一面倒調高其目標價，當中細摩就將其目標價下調至485元，但維持增持評級。目前大行目標價由485元至550元不等，相信騰訊可變身啡底股，現價買入已有一定值博率。值得一提係今日騰訊咁死款，好大原因又係衍生工具惹的禍，百分百街貨牛證唔少，回收價重貨區喺420-450元，今日440元樓上一批率先被劏，下面420元至440元嘅牛證會否打柴仍屬未知數，只係除咗屠殺牛證之外，阿Man實在諗唔到其他理由，騰訊為乜要跌咁悲壯。技術走勢嚟睇，騰訊幅圖幾核突，噚日大陰燭，再加今日裂口低開一個陰燭陀螺，失守10日及20日線，目前喺20日線爭持，再失守好大機會見番月初低位425元左右，剛好搞掂大批牛仔。幾時阿Man都話衍生工具可以炒，但咪大安旨意當正股坐，尤其騰訊一日上落十蚊八蚊係等閒事，牛熊同樣一兩個交易日可以輸清光。

由於花旗向中國徵收關稅嘅產品將針對科技及電訊類別，相關科技股急跌，其實呢期科技股中嘅軟件股一直跑贏大市，唔少更創新高，好似曾作推介嘅金山軟件(03888)曾高見30元到時目標價，有貨嘅缸邊友食糊亦無可厚非，今日見獲利沽壓湧現並唔意外。同樣道理醫藥股今日亦見回吐壓力，再加上藥明生物(02269)抽水配股，難免令投資者擔心醫藥股將掀配股潮，有貨喺手亦應可慮沽貨獲利。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)