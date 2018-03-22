港股直擊 即巿股評

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，隔晚美股先高後低，三大指數低收。港股亦高開低走，跌穿均線滙聚。

恒指今早高開161點，甫開曾升272點，見31686點半日高，其後回軟，上午約10時30分倒跌，跌幅瞬即超過兩百點，最多跌299點，見31115點，穿10天線(約31438點)和50天線(約31409點)滙聚。恒指中午收報31218點，跌196點或0.6%，大市成交額855.68億元。

國企指數報12483點，跌37點或0.3%。

A股亦下挫，滬指半日跌0.81%；深成指跌0.54%。

藍籌股方面，港交所(00388)曾跌2.9%為超過一個月低，半日跌2%；友邦(01299)跌0.8%；滙控(00005)跌0.5%；建行(00939)跌0.5%；中午公布去年多賺5%的中移動(00941)半日跌0.3%。相反，油價造好，「三桶油」升1%至1.5%；中海外(00688)升1.2%；碧桂園(02007)升0.5%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)去年盈利增74%勝預期，不過股價受壓，半日挫3.3%。金山軟件(03888)績後高開低走，半日挫9.1%，集團去年轉賺32.02億元人民幣。另外，閱文集團(00772)再跌3.6%；易鑫(02858)創新低，半日挫6.7%；金蝶(00268)跌1.6%；美圖(01357)跌1.8%；中軟國際(00354)跌0.8%；擎天軟件(01297)跌2.6%。半導體股亦受壓，中芯(00981)跌3.3%；ASM太平洋(00522)跌3.2%；華虹(01347)跌2.6%。手機設備股個別走，舜宇(02382)跌0.4%；瑞聲(02018)升1.6%；丘鈦(01478)跌2.9%；昂納科技(00877)績後連續兩日急挫，半日跌11.6%。

內險股：今早續受壓，平保(02318)再高開低走，半日跌0.4%；昨日績後急挫的新華保險(01336)再跌2%；太平(00966)挫4.1%；太保(02601)跌2.1%；今日公布業績的國壽(02628)跌0.4%。眾安在綫(06060)今早續受壓，最多跌4.8%，見61.4元創上市新低，半日跌4.4%，成交額1.67億元。

焦點股份

藥明生物(02269)：今早最多跌3.4%，半日成交額15.99億元，當中市前成交有7.63億元。集團以每股70元配售5700萬股，集資39.9億元，配售價較昨日收市價折讓6.73%。此外，控股股東兼主席李革亦以每股70元，向獨立第三方配售1000萬股，佔已發行股本約0.86%，套現7億元。

香格里拉(亞洲)(00069)：今早曾挫9.2%，半日跌8.5%，成交額4650萬元。集團去年盈利1.58億美元，按年增長48.97%，每股派末期息11港仙，去年末期息每股8港仙。

中集安瑞科(03899)：股價曾急飆15.1%見逾一個半月高，半日升7.9%，成交額1.04億元。集團公布去年純利4.17億元人民幣，每股派末期息8港仙。2016年同期則虧損9.29億元人民幣。

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