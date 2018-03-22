港股直擊 香港財經 重要通告

中國移動(00941)公布，截至去年12月底止全年盈利1142.79億元(人民幣‧下同)，按年增5.09%。每股盈利5.58元。EBITDA為2704.21億元，按年升5.35%。

中移動建議派發末期股息1.582港元，較2017年末期息1.243元，增27.27%，連同一般中期股息每股1.623港元，去年一般股息每股派3.205港元，按年增17.31%，全年利潤派息率48%。此外，中移動去年已派發上市20周年紀念特別股息每股3.2港元。

該公司表示，考慮公司整體財務狀況、現金流產生能力和未來發展的資金需求，公司將保持2018年利潤派息率穩定，力爭實現利潤派息率穩中有升。

期內，營運收入7405.14億元，按年增4.53%。其中，通訊服務收入6683.51億元，按年增7.21%；銷售產品收入及其他721.63億元，按年跌15.1%。

中移動去年4G客戶淨增1.14億戶，總數達到6.5億戶，4G滲透率73%。手機上網流量較上年增長121.3%，4G的ARPU為66.4元。

董事長尚冰在業績報告中表示，將積極推進「大連接」戰略，堅持創新驅動發展，以「四輪驅動」融合發展為着力點，在深化落實上下功夫，包括將強化業務份額根基、着力實現價值增長、大力促進業務協同，以及實施創新驅動發展。