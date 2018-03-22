港股直擊 即巿股評

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，美股三大指數報跌。港股今早升逾200點後，掉頭回落，下試20天線(約31106點)。

恒指今早高開161點，甫開曾升272點，見31686點半日高，其後回軟，上午約10時30分倒跌，跌幅瞬即超過兩百點，今早最多曾跌299點，低見31115點，穿10天線(約31436點)和50天線(約31409點)滙聚。恒指中午報31218點，跌196點或0.63%，大市成交額855.68億元。

國企指數報12483點，跌37點或0.3%。

藍籌股方面，騰訊(00700)績後急跌3.29%; 平保(02318)於10天線爭持，跌0.40%; 瑞聲(02018)反彈1.56%; 港交所(00388)持續走弱，下試100天線，跌2.01%。

隔晚油價急升，石油相關股份繼續逆市造好。今日公布的中石油(00857)，升1.46%。中海油(00883)升穿12元後回吐，半日升1.20%。另外，中海油服(02883)及巨濤海洋石油服務(03303)分別升3.75%及1.44%。

中資券商股造好，中信証券(06030)今日公布業績，半日升2.40%，為表現最好國指成份股。廣發(01776)漲0.94%; 中金公司(03908)企穩10天線，升0.84%; 海通證券(06837)升1.11%。

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