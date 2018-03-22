港股直擊 即巿股評

大和資本 騰訊控股(00700)

評級：買入->買入

目標價：470元->550元 (較前收市價462.6元有18.9%潛在升幅)

騰訊去年多賺七成四，好過市場預期。大和資本最新重申騰訊「買入」評級，目標價上調一成七至550元，看好騰訊今年收入及盈利會有強勁表現。

大和指，騰訊去年第四季非通用會計準則(non-GAAP)純利按年上升42%，較市場預測高出7%；期內手遊收入按年上升59%，主要由「亂世王者」及「天龍八部」的強勁表現所帶動，雖然第四季遊戲業務表現仍較預期為低，但該行對今年看法樂觀，主要由「王者榮耀」及「QQ飛車」持續強勁，新遊戲推出，以及「絕地求生」潛在商業化所支持。大和又預期騰訊今年廣告業務增長強勁，預測今年手遊收入及網上廣告收入分別增長48%及51%。

大和將騰訊今年盈利預測輕微下調0.6%，明年預測上調1.8%，以反映較高的手遊及廣告收入預測，被支付業務及視頻較高的投資所抵銷，以及PC遊戲較低的收入；最新的市盈率目標為46倍，較之前的42倍為高。

富瑞亦維持騰訊「買入」評級，目標價由462.6元上調至525元，指第四季收入遜預期，主要是網絡遊戲收入按季下跌，純利則好過市場預期。

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