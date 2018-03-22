訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:17 港股直擊 即巿股評

港股升272點後回軟 中石油領漲

放大圖片

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，美股道指收市跌44點。港股今早跌過百點後，今早一度升逾兩百點。

恒指高開161點，報31575，開市未幾升幅擴大，最多升272點，高見31686，之後升幅收窄，恒指一度僅升51點，低見31466，在10天線(約31471)附近爭持，最新升92點，報31507。

國企指數升105點，報12627。

內地股市窄幅偏軟，上證指數報3273，跌7點或0.23%。

騰訊(00700)昨日收市後公布去年純利按年增長74%，好過市場預期，不過網絡遊戲業務收入卻按季下跌9.2%，騰訊今早受壓，低見450.8元，跌至20天線，最新跌2.2%，報452.2元。大和資本最新把騰訊目標價由470元上調至550元，重申「買入」評級。

平保(02318)昨日收市倒跌逾3%，今早曾反彈逾2%，最新僅升0.7%，報88.95元。國壽(02628)今日公布全年業績，最新升0.7%，報22.8元。

隔晚油價急升，布蘭特期油升幅達3%。中石油(00857)今日放榜，最新升2.7%，報5.62元，「三桶油」中暫時最好，暫為表現最好藍籌。

中移動(00941)今日放榜，最新升0.5%，報72.65元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。