美國聯儲局一如預期加息四分一厘，美股道指收市跌44點。港股今早跌過百點後，今早一度升逾兩百點。
恒指高開161點，報31575，開市未幾升幅擴大，最多升272點，高見31686，之後升幅收窄，恒指一度僅升51點，低見31466，在10天線(約31471)附近爭持，最新升92點，報31507。
國企指數升105點，報12627。
內地股市窄幅偏軟，上證指數報3273，跌7點或0.23%。
騰訊(00700)昨日收市後公布去年純利按年增長74%，好過市場預期，不過網絡遊戲業務收入卻按季下跌9.2%，騰訊今早受壓，低見450.8元，跌至20天線，最新跌2.2%，報452.2元。大和資本最新把騰訊目標價由470元上調至550元，重申「買入」評級。
平保(02318)昨日收市倒跌逾3%，今早曾反彈逾2%，最新僅升0.7%，報88.95元。國壽(02628)今日公布全年業績，最新升0.7%，報22.8元。
隔晚油價急升，布蘭特期油升幅達3%。中石油(00857)今日放榜，最新升2.7%，報5.62元，「三桶油」中暫時最好，暫為表現最好藍籌。
中移動(00941)今日放榜，最新升0.5%，報72.65元。