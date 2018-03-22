即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅596點。恒指收報31414點，跌135點或0.43%，成交金額1528億元。國指收報 12521點，跌75點或0.6%；上證收報3280點，跌9點或0.29%。三項指數都偏軟，以國指表現較差。

恒指最高升至31978點，創2月6日以來高位，並進一步補回當天出現之下跌裂口。恒指以陰燭收市，終止9連陽走勢，幸而收市水平仍能守在50 SMA之上。MACD快慢線正差距繼續收窄，走勢轉弱。全日上升股份629隻，下跌1005隻，市況偏弱。

白宮稱，美國總統特朗普將於當地時間周四宣布針對中國的貿易措施，當心會影響港股及A股表現。

美國聯儲局議息後，宣布上調基準利率25個基點，乎合市場預期，並維持今年總共加息三次的預測不變。不過，就以經濟前景改善為由，預計2019年和2020年的加息路徑將更為陡峭。

鮑威爾表示，FOMC試圖對利率採取「中間立場」，加息是逐步縮減貨幣寬鬆的又一步驟。FOMC預計財政政策將對需求起到實質性的促進作用，並正「仔細考慮」更頻繁召開新聞發布會的可能性，雖然這有助提高透明度，但同時也有可能令市況更波動。

美股三大指數先升後回軟，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指略低開及失守50 SMA(約31404)後，早市有望反彈，但午後再回軟，走勢反覆。

個股介紹：

國藥控股(01099)的主要業務為向醫院、其他分銷商及零售藥店、診所等客戶分銷藥物、醫療器械及醫藥製品；經營醫藥連鎖店；及分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑、生產及銷售醫藥製品。

集團在截至2017年9月底止的9月個錄得總收入2086.3億元，增長8%；股東應佔淨利潤36.6億元，增長1.5%。集團將於3月22日公布全年業績。

國務院總理李克強日前表示，會對於一些市場熱銷的消費品，包括藥品，要較大幅度地降低進口稅率。特別是群眾急需的抗癌藥品，要力爭降到零稅率。料消息將有利集團的醫藥零售業務。

集團預測市盈率為16.709倍，周息率1.571%。股份上日收報37.4元，上望42元，止損設於36.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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