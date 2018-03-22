港股直擊 即巿股評

港股連日升高後低，恒指終止九連陽走勢，表現反覆，市場焦點繼續在大藍籌業績上。

隔晚美股表現反覆，美國聯儲局如期宣布加息四分一厘，但仍維持今年加息三次的預期不變。本港時間凌晨2時過後，道指最多升250點，不過之後聯儲局宣布加息後出現回吐，道指收市倒跌44點，報24682點；納指收跌0.26%，報7345點；標普500指數收跌0.18%，報2711點。油價急升帶來能源股上漲，限制了美股跌幅。Facebook反彈0.74%，結束兩連跌。

聯儲局議息聲明暗示2018年還將加息兩次，又預計會在2019至2020年更加陡峭加息。將在四月份提高資產負債表縮減力度，以便與利率正常化計劃保持一致。聯儲局主席鮑威爾在議息會議後，主持他上任後首場記者會。他表示，儘管失業率下降，但對通脹只有逐步上推的壓力，預期通脹會在未來幾個月上升，可能會不時地高於2%的聯儲局目標；加息太慢會對經濟造成風險。

國際油價上升，美國上星期原油庫存減少262.2萬桶， 減幅多於預期，利好油價延續上日升勢。紐約期油收市報65.17美元一桶，升1.63美元或2.6％；布蘭特期油升幅更達3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.41元，較本港上日收市升0.56元；騰訊(00700) 昨日收市後公布去年純利按年增74%至715.1億元人民幣，但當中最依賴的網絡遊戲業務收入卻按季下跌9.2%，騰訊ADR受壓，收報454.1元，跌8.5元。

國壽(02628)ADR收報22.62元，跌3仙，今日將公布業績。油價急升，「三桶油」向上，中海油(00883)ADR收報11.99元，升0.35元；中石油(00857)ADR收報5.59元，升0.12元，今日公布業績；中石化(00386)ADR收報6.83元，升9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.87元，跌0.43元，公司將於今日公布去年業績；聯通(00762)ADR收報9.8元，升0.1元。

ADR港股比例指數報31393，較周三收市跌21點。恒指昨日最多升428點，高見31978點，午後倒跌，回試10天線(約31380點)和50天線(約31404點)的滙聚區，收報31414點，跌135點或0.4%。留意恒指10天線今日很大機會升穿50天線，短期支持參考20天線將31130點附近。另外，港元滙價持續下跌，昨晚曾跌至7.8466，再創33年新低。

焦點股份

中國平安(02318)：業績雖然好過預期，不過市場憂慮內地加強監管互聯網貸款平台，或阻礙平保旗下陸金所的上市計劃。平保昨日收市倒跌3.2%報88.3元，跌至10天線，留意今日走勢。

恒基地產(00012)：公布去年12月底止全年盈利304.33億元，按年增長38.86%。每股盈利7.61元，派末期息1.23元，兼10送1紅股。

金山軟件(03888)公布，截至2017年12月底止，全年股東應佔溢利32.02億元(人民幣‧下同)，每股盈利2.46元，派末期息0.11港元。

李寧(02331)：公布去年純利5.15億元人民幣，按年跌19.9%。

華潤醫藥(03320)：去年純利34.83億元，增長兩成三，末期息11仙。

眾安房產(00672)：去年純利5.47億元人民幣，增長3.4倍，不派末期息；期內收入下跌一成二。

思捷(00330)：公布董事會人事變動. 獨立非執行主席及獨立非執行董事柯清輝, 調任執行主席及執行董事，4月1日生效，他參與集團下一階段的策略，其中包括「於中國實施一項十分進取的計劃」。至於執行董事及行政總裁Jose Manuel Martinez Gutierrez將於6月1日離任，由Anders Kristiansen接替。機構融資顧問服務公司寶積資本(08168)今早掛牌，其暗盤價表現亮麗，耀才暗盤交易中心收市報0.325元，較招股價0.24元升0.085元或35.42%。

今日有多家公司公布業績，包括藍籌的中移動、中石油、國壽及恒安(01044)。另外，雷蛇(01337)、中國生物製藥(01177)、北京汽車(01958)、中信証券(06030)亦於今日放榜，料受市場關注。