即巿股評 港股直擊 國際財經

以科網股為主的納斯達克100指數，早於3月9日突破此前的紀錄高位，並在3月12日升至7131點的歷史收市最高水平。股市反覆上揚，投資者害怕遭升浪遺棄，出現所謂FOMO(Fear Of Missing Out)的徵狀，導致股民蜂擁入市，刺激股市大漲。

然而，標普500指數早於1月26日攀至2872點新高，迄今仍無力再破頂，暫較歷史高位低近5.4%。科網股龍頭FANG方面，除亞馬遜(Amazon)逼近3月12日創下的歷史最高收市水平以外，Facebook、Netflix、Google母公司Alphabet都與高峰有一段距離，分別相差12.9%、4.2%和7.7%。

近日Facebook更受挪用客戶個人資料醜聞拖累，股價兩日共下滑9.2%。較Facebook股價表現更糟的是Twitter，兩天勁挫11.9%，因以色列司法部長警告，指Twitter對具煽動或支持恐怖主義訊息視若無睹，成為Twitter大跌的導火線。美股升市火車頭的動力減弱，是否意味破頂難再？

逐漸有華爾街策略師預測，1月份的高位已經是短期的頂點。摩根士丹利首席美股策略師威爾遜(Michael Wilson)周初接受訪問時表示，隨着大市愈趨波動，無論是機構客戶還是零售投資者的情緒指標，很大機會已於1月份見頂，暫時看不到任何比減稅措施更利好的消息，足以讓投資者進一步看好後市。因此，縱使自去年以來眾多策略師預測2018年股市將繼續上揚，但似乎不太可能於短期內發生。

威爾遜指出，1月份摩根士丹利對沖基金客戶的總體槓桿率達到歷史高峰；然而，經過2月初的大幅震盪，VIX飆升後，已迫使投資者減少風險倉位【圖】。槓桿率某程度反映股民的冒險心態，當槓桿率走高，代表投資者敢於冒險博取高回報；反之，徐徐回落的槓桿率，意味股民對後市有戒心。

不過，正所謂烏雲總鑲有銀邊(Every cloud has a silver lining)，基於美股的純利前景仍看高一線，預期標指每股盈利由目前的161美元，升至第二季的166美元及第三季的170美元，威爾遜估計標指或於今年夏天再創新高。

除非美股實際盈利報告出現異樣，把這些預測數字全部推翻，否則隨着股民恢復信心，標指回調後很可能再展升浪。

港股方面，恒指昨天先高後低，並以接近全日低位收市，整日高低波幅接近600點，收報31414點，跌135點(0.4%)，成交回升至1528.5億元，為2月9日以來交投最活躍的一天。恒指昨天再度險守50天移動平均線，整體大市股份上升比例只有38%。

過去本欄多次提及恒指年初至今呈W形走勢，頸線位置約在31800點左右，與1月29日至2月9日整固期間的61.8%回調阻力水平相若。恒指經歷前7天的橫行待變狀態後，昨天早段曾突破此重要阻力位，可惜不但未能收於頸線之上，甚至倒跌收市。

換言之，昨日恒指只是假突破頸線，尚未可確認正式進入反彈階段。投資者還須多等一會，爆邊後才出擊。

信報投資研究部

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