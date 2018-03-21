今日 20:33
重要通告
港股直擊
周黑鴨(01458)公布，截至去年12月底止全年盈利7.62億元(人民幣‧下同)，按年增長6.43%，每股盈利32分，派末期息12港仙。
期內，收益32.49億元，按年上升15.35%。
私人體育會研徵1/3市值地價
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