港股直擊 即巿股評

隔晚美股回升。港股連續兩日收市窄幅靠穩後，今早一度飆逾400點創超過一個半月新高，惟午後重磅股轉弱拖低恒指。大市下跌股份比例逾六成，成交增加。

恒指今早高開262點，報31811點屬半日低，開市後升幅拉闊，最多升428點，見31978點，為2月5日以來新高，中午升381點，午後走勢逆轉，下午2時35分段倒跌，曾挫168點，見31381點全日低，回試10天線(約31380點)和50天線(約31404點)的滙聚區。恒指收報31414點，跌135點或0.4%。大市今日下跌股份比例為62%，上升股比例為38%。

全日成交額1528.53億元，較上日增加約293.72億元或23.8%。

國企指數收報12521點，跌75點或0.6%。

恒指即月期貨收市跌193點或0.61%，報31355點，低水60點。

A股尾段受壓，滬指收市跌0.29%；深成指跌0.88%。兩市成交額約4815億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌36點，報24729。

藍籌股方面，友邦(01299)高見69.85元創新高，收市倒跌1.2%；滙控(00005)跌0.1%；港交所(00388)跌1.8%；明天公布業績的中移動(00941)跌0.8%；吉利(00175)中午公布去年盈利大增1.08倍，每股派末期息0.29元，按年增1.42倍，股價受壓收市挫6.2%；九倉置業(01997)跌2.6%。相反，國際油價造好，「三桶油」升1.9%至2.4%；煤氣(00003)創52周高，收市升1.7%，集團去年多賺12.05%，每股派末期息23仙並10送1紅股；萬洲國際(00288)升1.6%。

焦點板塊

中資金融股：內險股午後捱沽，平保(02318)業績勝預期，獲多家大行調升目標價，早段曾升3.9%見近兩個月高，午後急回，收報88.3元為全日低，跌幅3.2%；新華保險(01336)去年多賺8.92%，收市挫一成；明天公布業績的國壽(02628)跌1.5%；太平(00966)跌4.1%；太保(02601)跌2.4%；財險(02328)跌2.2%；人保(01339)跌0.7%；眾安在綫(06060)績後急挫，曾跌6.7%見近一個半月低，收市跌6%，集團去年轉蝕9.97億元人民幣。內銀方面，建行(00939)跌0.1%；工行(01398)跌0.1%%；郵儲行(01658)跌2%。行業消息方面，中銀監及中保監合併，組建中國銀行保險監督管理委員會(銀保監)，內地經濟觀察網報道，原中國銀監會主席郭樹清，出任銀保監首任主席。

內房股：今日跑出，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，大行普遍維持正面看法，股價今早曾飆一成，收市升5.3%；中海外(00688)升4.3%；碧桂園(02007)升1.2%；萬科(02202)升5.4%；融創中國(01918)升3.3%；龍湖(00960)升2.2%。二線股回升，世房(00813)升1.8%；龍光(03380)創新高，收市升4%；雅居樂集團(03383)中午公布去年多賺1.64倍，創逾10年高，收市升4.7%；奧園(03883)創新高，收市升0.7%；花樣年(01777)升6.2%。物業管理股方面，彩生活(01778)績後獲花旗升目標，股價創逾兩年高，收市升5.2%；雅生活(03319)績後挫5.1%；明天公布業績的中海物業(02669)跌2.7%。

科技股：科網龍頭騰訊(00700)收市公布去年多賺74%勝市場預期，股價今日反覆低收0.9%；金山軟件(03888)今日亦公布業績，股價創逾兩年半新高，收市升1%。相反，閱文(00772)績後持續受壓，收市跌4.7%，閱文多賺14.16倍不派息；網龍(00777)跌1.6%；金蝶國際(00268)再創上市新高，收市倒跌5.3%；中軟國際(00354)亦創新高，收市倒跌2.7%。手機零件股方面，舜宇光學(02382)曾飆 7.4%創上市新高，收市僅平手無起跌，集團多賺1.28倍勝預期，績後獲多家大行調升目標；瑞聲科技(02018)收市倒跌3.5%；高偉電子(01415)跌3.7%；丘鈦(01478)挫6.4%；信利(00732)跌2.1%；昂納科技(00877)績後曾挫8.4%，收市跌6.8%，集團去年多賺59.93%，不派末期息。

醫藥股：熱炒股全線回吐，石藥(01093)吐3.8%；藥明生物(02269)創新高，收市倒跌0.9%；中生製藥(01177)亦破頂，收市跌2.4%；華潤醫藥(03320)創新高後倒跌1.5%；康哲藥業(00867)吐3.4%；三生製藥(01530)挫5.4%；綠葉製藥(02186)挫5.4%；獲平保入股的中國中藥(00570)急吐6.2%。康臣葯業(01681)中午公布去年多賺28.85%，股價挫7.6%。

焦點股份

敏實集團(00425)：去年多賺17.81%，每股派末期息0.85港元，按年增兩成半。績後曾挫一成半，見超過半年低，收市跌11.9%，成交額5.69億元。

中航國際(00161)：去年純利按年大跌49.37%，每股派末期息每股0.05元人民幣，按年減半。股價曾插21.2%，收市跌20.9%。

利福系：利福孖寶今日復牌，利福國際(01212)收市升4.2%；利福中國(02136)曾升23%，收市升14.6%。卡塔爾主權基金卡塔爾投資局(QIA)，昨天沽盡利福國際及利福中國各23%股權，合共套現52億元。利福系控股股東兼主席劉鑾鴻分別認購利福國際及利福中國75%及50%的出售股份，更承諾「包底」，會購買QIA任何未能成功售出的利福系股份。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。