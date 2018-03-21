港股直擊 中國財經 重要通告

騰訊(00700)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利715.1億元(人民幣‧下同)，按年增74.01%，勝市場預期。每股盈利7.598元，派末期息每股0.88港元。

期內，收入2377.6億元，按年增長56.48%。騰訊表示，智能手機遊戲及個人電腦遊戲、支付相關服務、數字內容訂購及銷售與社交及視頻廣告，是整體收入增長的主要驅動力。

以非通用會計準則(non-GAAP)計，去年盈利651.26億元，按年增43.39%。

單計第四季，純利207.97億元，按年增97.52%，勝預期。收入663.92億元，按年增51.36%。

去年，騰訊增值服務業務收入按年增長43%至1540億元。網絡遊戲收入增長38%至978.83億元，主要受智能手機遊戲，包括《王者榮耀》等現有遊戲以及《魂斗羅：歸來》、《龍之谷》與《經典版天龍手遊》等新遊戲收入的增長所推動。

網絡廣告業務收入按年增長50%至404.39億元。媒體廣告收入增長30%至148.29億元。該項增長主要反映來自騰訊視頻的流量及收入增加。其他業務收入則按年增長1.53倍至433.38億元，主要反映支付相關服務及雲服務收入的增長。

期內，QQ的智能終端月活躍賬戶按年上升1.7%至6.83億戶，包括個人電腦及移動端在內的最高同時在線賬戶，按年增長11.1%至2.708億。QQ空間智能終端月活躍賬戶，則按年下跌9.1%至5.54億。微信及WeChat合併月活躍賬戶達9.886億，按年增長11.2%。春節後，合併月活躍賬戶超過10億。

展望未來，騰訊將採取更進取的投資策略，以增強在網絡視頻、支付相關服務、雲服務及人工智能技術與智慧零售等領域的長期競爭優勢，措施包括強化社交平台、升級現有遊戲內容及增加創新型新遊戲，以及投資包括長、短視頻內容在內的數字內容等。