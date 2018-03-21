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今日 16:17 港股直擊 即巿股評

恒指收市跌135點 平保倒插逾3%

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隔晚美股三大指數回升，港股連續兩日窄幅靠穩後，今日早段一度逼近32000點關，惟午後走勢突然轉差，由升轉跌。

恒指今早高開262點，報31811點屬今早低，開市後升幅拉闊，全日最多升428點，見31978點，為2月5日以來新高。港股午後走勢突然轉差，由升轉跌，臨近收市最多曾跌168點，低見31381點，一度失守50天線(約31404點)。恒指最終收報31414點，跌135點或0.43%，大市成交額1528.53億元。

國企指數報12521點，跌75點或0.60%。

騰訊(00700)收市後公布業績，今日見475.6元逾1個半月高位後回落，收市倒跌0.86%，報462.6元，成交居首達132.79億元。

平保(02318)績後高開低走，跌穿90元，收市報88.30元，跌3.23%，為成交第二大股份。

舜宇光學(02382)創171.6元新高後回吐，收市無升跌，報159.8元，為成交第三大股份。

內房股造好，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，股價今日升5.25%，為表現最好藍籌。

另外，中國海外(00688)緊隨其後，創逾1個半月高，全日升4.32%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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