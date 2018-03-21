港股直擊 即巿股評

中國平安(02318)去年純利890.88億元人民幣，按年增長42.8%，全年派息增長1倍，獲多家大行上調目標價。

花旗表示，平保內含價值較高，看好集團盈利增長穩定，加上持續為金融科技業務融資，可望提升估值，將目標價由105元上調至112元，維持「買入」評級。

瑞信則認為，平保盈利表現強勁，並增加派息，故上調今後三年盈利預測5%至7%，維持「跑贏大市」評級，目標價由110元輕微上調至111元。

里昂將平保目標價由87元調高至100元，並指平保旗下金融科技及醫療科技去年賺38億元人民幣屬驚喜，金額是該行預期3倍，在內地金融業面對去槓桿及改革下，相信多元化發展可帶動增長。

滙豐證券認為，平保盈利及現金水平明顯增加屬正面消息，不過，平安銀行淨息差下跌0.38個百分點至2.37厘則令人失望，互聯網金融業務經過新一輪融資後，擁有者誰屬仍然不明朗，亦未有分拆時間表。該行維持平保「買入」評級，目標價106元不變。

野村則認為，平保壽險業務增長強勁，是集團核心價值增長引擎，若將壽險業務跟友邦保險(01299)比較，新業務價值增長高出5個百分點，內含價值營運回報率去年達35.5%，較友邦高逾倍。

此外，高盛相信平保2018至2020年可維持強勁增長，內含價值複合增長率料達24%，可帶動估值進一步提升。

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