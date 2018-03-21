訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:09 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】騰訊業績前爆上破往例？

放大圖片

隔晚美股反彈，造就港股向上挑戰三萬二，雖然美股受制Facebook仍下跌，彈力一般，但港股近日市底轉強，美股靠穩唔再插水，港股大條道理再向上闖關。恒指今早高開262點，31811點經已係半日低位，開市後升幅擴大，半日最多升428點，見31978點，只差一點點，32000回收價嘅熊證街貨又打柴，斷估大戶唔會放生呢批野生動物，呢批熊仔遲早入土為安。恒指中午收報31931點，升381點；國企指數報12762點，升165點。半日成交額達789億元，較近日半日平均成交額顯著上升，反映今日有真金白銀掃貨，唔係純粹挾高指數咁唔實在。

聯儲局如無意外今晚宣布加息，新官上任嘅鮑爺會後講話先至係重點，一向鷹派底嘅佢，會否改變過去聯儲局一直採取嘅緩慢加息路徑，抑或加快加息步伐仍屬未知數，但加息肯定利好金融股，今日金融股全線做好。內銀股普遍錄得超過1%升幅，友邦(01299)創69.85元新高，半日升0.7%，就連一直死死吓嘅大笨象(00005)，亦錄得0.5%升幅。

平保(02318)噚日派成績表，業績好過預期又增加派息，不過業績前已偷步炒上，升足成個禮拜，今早高開見94.8元後，有獲利盤沽貨，升幅收窄，半日僅升1.3%，報收92.5元，接近半日低位92.15元。至於騰訊(00700)公布業績在即，股價再升1.8%，盤中高位475.6元較歷史高位476.6元只有一步之距，呢鋪再創新高應無難度。雖然Facebook受洩露客戶資料醜聞影響，並拖累其他社交平台股份下跌，但騰訊卻免疫，因為騰訊嘅微信朋友圈並非主要收入來源，騰訊呢隻現金牛，主要收益來自其大其行道嘅手遊，日日收錢收到手軟，仲有手機支付系統以及其他多項投資，即使有社交平台被質疑客戶資料保密風險，對騰訊嚟講完全無影響。不過騰訊過往多次都係業績公布日同翌日上午腳軟，股價其後爆升，今次未知會否打破傳統。

至於港交所(00388)都係弱咗啲，話就話A股發CDR對港股未必係壞事，科網巨企同獨角獸，仍然可以先H後CDR，A股同港股一個餅兩份食，但港交所審批新股一向手腳慢，呢點唔改善，都係輸蝕過可以特事特辦嘅A股。

其他板塊各有各精彩，內房股腳軟兩日回升，醫藥股跟教育股輪流落鑊，手機設備股個別發展，總之港股爆邊又好，唔爆邊都好，眾多股份仍有炒作，又點會話搵唔倒食。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。