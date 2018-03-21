即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，造就港股向上挑戰三萬二，雖然美股受制Facebook仍下跌，彈力一般，但港股近日市底轉強，美股靠穩唔再插水，港股大條道理再向上闖關。恒指今早高開262點，31811點經已係半日低位，開市後升幅擴大，半日最多升428點，見31978點，只差一點點，32000回收價嘅熊證街貨又打柴，斷估大戶唔會放生呢批野生動物，呢批熊仔遲早入土為安。恒指中午收報31931點，升381點；國企指數報12762點，升165點。半日成交額達789億元，較近日半日平均成交額顯著上升，反映今日有真金白銀掃貨，唔係純粹挾高指數咁唔實在。

聯儲局如無意外今晚宣布加息，新官上任嘅鮑爺會後講話先至係重點，一向鷹派底嘅佢，會否改變過去聯儲局一直採取嘅緩慢加息路徑，抑或加快加息步伐仍屬未知數，但加息肯定利好金融股，今日金融股全線做好。內銀股普遍錄得超過1%升幅，友邦(01299)創69.85元新高，半日升0.7%，就連一直死死吓嘅大笨象(00005)，亦錄得0.5%升幅。

平保(02318)噚日派成績表，業績好過預期又增加派息，不過業績前已偷步炒上，升足成個禮拜，今早高開見94.8元後，有獲利盤沽貨，升幅收窄，半日僅升1.3%，報收92.5元，接近半日低位92.15元。至於騰訊(00700)公布業績在即，股價再升1.8%，盤中高位475.6元較歷史高位476.6元只有一步之距，呢鋪再創新高應無難度。雖然Facebook受洩露客戶資料醜聞影響，並拖累其他社交平台股份下跌，但騰訊卻免疫，因為騰訊嘅微信朋友圈並非主要收入來源，騰訊呢隻現金牛，主要收益來自其大其行道嘅手遊，日日收錢收到手軟，仲有手機支付系統以及其他多項投資，即使有社交平台被質疑客戶資料保密風險，對騰訊嚟講完全無影響。不過騰訊過往多次都係業績公布日同翌日上午腳軟，股價其後爆升，今次未知會否打破傳統。

至於港交所(00388)都係弱咗啲，話就話A股發CDR對港股未必係壞事，科網巨企同獨角獸，仍然可以先H後CDR，A股同港股一個餅兩份食，但港交所審批新股一向手腳慢，呢點唔改善，都係輸蝕過可以特事特辦嘅A股。

其他板塊各有各精彩，內房股腳軟兩日回升，醫藥股跟教育股輪流落鑊，手機設備股個別發展，總之港股爆邊又好，唔爆邊都好，眾多股份仍有炒作，又點會話搵唔倒食。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)