港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數全線回升。港股連續兩日收市窄幅靠穩後，今早發力創逾一個半月新高。

恒指今早高開262點，報31811點屬半日低，開市後升幅拉闊，最多升428點，見31978點，為2月5日以來新高。恒指中午收報31931點，升381點或1.2%，大市成交額789.05億元。

國企指數報12762點，升165點或1.3%。

A股造好，滬指升0.48%；深成指升0.6%。

藍籌股方面，建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.6%；友邦(01299)高見69.85元創新高，半日升0.7%；平保(02318)業績勝預期，半日升1.4%；滙控(00005)升0.5%；煤氣(00003)創52周高，半日升1.1%，集團去年多賺12.05%，每股派末期息23仙並10送1紅股；吉利(00175)今日公布業績，半日升0.4%。國際油價造好，「三桶油」半日升3%至3.6%。相反，港交所(00388)跌0.1%；中移動(00941)跌0.3%；九倉置業(01997)跌1.1%；國壽(02628)跌0.2%。

焦點板塊

內房股：今早跑出，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，大行普遍維持正面看法，股價今早曾飆一成見個半月高，半日升7.2%；中海外(00688)升6.3%；碧桂園(02007)升4.7%；萬科(02202)升5.4%；融創中國(01918)升6.8%；中國恒大(03333)升3.9%；龍湖(00960)升4.1%。二線股回升，世房(00813)升4.4%；金茂(00817)升3.1%；龍光(03380)升7.5%；合景泰富(01813)升5.2%；雅居樂(03383)今日公布業績，半日升半成；奧園(03883)升4.1%。

科網股：科網龍頭騰訊(00700)今日將公布業績，股價半日升1.8%；金山軟件(03888)今日亦公布業績，股價創逾兩年半新高，半日升4.6%；慧聰集團(02280)升0.3%；中軟國際(00354)創新高，半日升1.8%。相反，閱文(00772)績後持續受壓，半日跌3.6%，閱文多賺14.16倍不派息；眾安在綫(06060)績後急挫，曾跌6.7%見近一個半月低，半日跌5.8%，集團去年轉蝕9.97億元人民幣。另外，網龍(00777)跌0.7%；金蝶國際(00268)曾見8.11元再創上市新高，半日倒跌0.9%。

手機零件股：舜宇光學(02382)曾飆 7.4%，見171.6元創上市新高，半日回落僅升1.3%，成交額23.22億元。集團去年純利29億元人民幣，按年增長1.28倍勝預期，績後獲多家大行調升目標。其他手機零件股個別走，瑞聲科技(02018)半日倒跌1.3%；高偉電子(01415)升0.8%；丘鈦(01478)升0.8%；比亞迪電子(00285)升1.5%。另外，昂納科技(00877)績後受壓，曾挫8.4%，半日跌5.8%，集團去年多賺59.93%，不派末期息。

焦點股份

敏實集團(00425)：去年多賺17.81%，每股派末期息0.85港元，按年增兩成半。績後曾挫9.6%，低見40元為超過一個半月低，半日跌7%，成交額2.49億元。

中航國際(00161)：去年純利按年大跌49.37%，每股派末期息每股0.05元人民幣，按年減半。股價曾插18.2%，半日跌15.8%，成交額6290萬元。

利福系：利福孖寶今早復牌，利福國際(01212)半日升3.4%；利福中國(02136)曾升23%，半日升13.6%。卡塔爾主權基金卡塔爾投資局(QIA)，昨天沽盡利福國際及利福中國各23%股權，合共套現52億元。利福系控股股東兼主席劉鑾鴻分別認購利福國際及利福中國75%及50%的出售股份，更承諾「包底」，會購買QIA任何未能成功售出的利福系股份。

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