港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數回升，港股連續兩日窄幅靠穩後，今早裂口高開，逼近32000點關。

恒指今早高開262點，報31811點屬今早低，開市後升幅拉闊，半日最多升428點，見31978點，為2月5日以來新高。恒指中午收報31931點，升381點或1.21%，大市成交額786.94億元。

國企指數報12762點，升165點或1.31%。

藍籌股方面，平保(02318)業績勝預期，一度升3.9%，半日則升1.37%; 騰訊(00700)今日公布業績，半日升1.84%報475.2元。

內需股跑贏，恒安國際(01044)及萬洲(00288)雙雙升2.44%。

內房股受追捧，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，股價今早急升7.18%，為表現最好藍籌。中國海外(00688)創逾1個半月高，半日升6.29%。另外，碧桂園(02007)及萬科(02202)分別升4.67%及5.36%。

外圍油價走高，石油相關股份造好。安東油田服務(03337)升至近今個月高位，半日漲5.32%；中石油(00857)創三周高，升3.56%；中海油(00883)漲3.33%；中石化(00386)升3.03%。

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