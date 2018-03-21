港股直擊 即巿股評

今日就係騰訊(00700)大喜日子，噚日final call嘅騰訊牛(58355)定騰訊Call(23883)，一係早市10點55分入；一係就午市3點50分入，因為呢兩個位都見到騰訊5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣。到今朝早恒指開市升逾200點，騰訊又點會執輸先得㗎。依家9點59分，騰訊就升緊1.3%，最高位見過475元，同52周高位476.6元爭少少，至於(58355)同(23883)就分別升25.5%同13.6%，懶得等業績嘅依家收割嘅話，今晚都可以加餸啦！

依家10點3分，恒指愈升愈有，現報31904點，升緊354點，日線圖見恒指嘅SlowSTC(14,3)升到上嚴重超買嘅水平，不過走勢圖上見今日裂口高開升穿咗個「長方形」，14RSI目前做緊59，MACD都係剛開始發出「雙牛」訊號；對比返上年12月21日至今年1月25日大約呢段時間附近到，其實恒指日線圖上SlowSTC(14,3)都keep住嚴重超買，只係14RSI同MACD由低於中軸水平(但未到超買)慢慢升到超買水平，而同時恒指就當然係一條氣咁上啦，由上年12月21日收市嘅29367點升至今年1月25日收市嘅32654點，升幅11.1%。

講呢個對比出嚟唔係暗示/明示你知恒指有機會再升11.1%，只係想講就算SlowSTC(14,3)踏入嚴重超買範圍，但由於SlowSTC(14,3)屬於敏感度高嘅技術指標，所以如果市底強嘅話，SlowSTC(14,3)可以企住係嚴重超買範圍裏面去等埋14RSI同MACD一齊上嚟先至再掉頭。

開恒指牛熊證街貨圖，依家10點15分，恒指做緊31928點，升378點，比頭先多咗廿零點；最高暫時做過31974點。用呢口價度上恒指牛熊證街貨圖度，好明顯傾斜嘅方向同噚日完全唔同，呢個31974點已經推到恒指殺咗31600至31699、31700至31799同31800至31899點呢三堆熊證街貨，夾埋有相當於1448張期指。至於依家最貼價嘅31900至31999點嗰437張期指其實都唔係有得幾多剩，再數上去就係32000至32099點，呢度有相當於586張期指，對比下方最貼價嘅牛證31100至31199點，下行實在太遠啦，算吧啦！恒指牛(58679)，收回價31258點，成交活躍街貨又好，吼恒指5分鐘圖見超賣小注落場。

《輪證贏家》喺2018年3月就寫到呢到為止啦，事關我想放一個比較長少少嘅假期，放心我唔會裸辭咁勇嘅，好歹都仲做緊樓奴，我只係想放一個個幾星期嘅假啫(對於一個普通嘅打工仔嚟講，真係悠長假期嚟㗎)，所以下個月3號再指教，多謝各位！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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