港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股反彈，道指升過百點，港股今早甫開升超過400點，見超過一個半月高位。

恒指高開262點報31811，重上31800水平，之後升幅隨即擴大，最新升402點，報31952，見逾個半月高位。

國企指數最新升198點報12795。

內地股市造好，上證指數報3310，升19點或0.6%。

平保(02318)業績勝預期，全年派息增一倍，股價今早曾升3.9%報94.8元，之後見有回吐壓力，最新升1.7%報92.8元。

騰訊(00700)今日放榜，今早一度升至475元，逼近476.6元之歷史新高，最新升1.5%報473.8元。

舜宇光學(02382)業績勝預期，刺激股價昨日急升創新高，今早續尋頂，一度升逾7%，高見171.6元，最新升3.5%報165.4元。

內銀股發力，建行(00939)升2.1%報8.59元。

內房股回勇，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，大行普遍維持正面看法，花旗將目標價輕微調高至39.9元，維持「買入」評級，股價最新升8%報30.85元，暫為表現最好藍籌。碧桂園(02007)亦升逾4%。

油價回升，「三桶油」追落後，中海油(00883)升3.7%報11.84元。



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