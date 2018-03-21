訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:11 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指突飆升400點 內房三桶油發力

放大圖片

隔晚美股反彈，道指升過百點，港股今早甫開升超過400點，見超過一個半月高位。

恒指高開262點報31811，重上31800水平，之後升幅隨即擴大，最新升402點，報31952，見逾個半月高位。

國企指數最新升198點報12795。

內地股市造好，上證指數報3310，升19點或0.6%。

平保(02318)業績勝預期，全年派息增一倍，股價今早曾升3.9%報94.8元，之後見有回吐壓力，最新升1.7%報92.8元。

騰訊(00700)今日放榜，今早一度升至475元，逼近476.6元之歷史新高，最新升1.5%報473.8元。

舜宇光學(02382)業績勝預期，刺激股價昨日急升創新高，今早續尋頂，一度升逾7%，高見171.6元，最新升3.5%報165.4元。

內銀股發力，建行(00939)升2.1%報8.59元。

內房股回勇，華潤置地(01109)昨日中午公布去年純利按年增18%，大行普遍維持正面看法，花旗將目標價輕微調高至39.9元，維持「買入」評級，股價最新升8%報30.85元，暫為表現最好藍籌。碧桂園(02007)亦升逾4%。

油價回升，「三桶油」追落後，中海油(00883)升3.7%報11.84元。


更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。