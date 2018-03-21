今日 09:50
重要通告
港股直擊
中國心連心化肥(01866)澄清去年業績公布中出現重大錯誤。
該公司表示，去年純利應為3.98億元(人民幣．下同)，而非4.49億元，即按年升12.2倍，每股基本盈利應為33.95分。
私人體育會研徵1/3市值地價
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毛記超購3449倍 中籤渺茫現抽飛
電結他．二胡 兩個香港樂器工匠尋夢記
譚淑美
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上落市逢低吸 平保眼前一亮
陸文
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伊馬仕
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加息帶動盈利 金融股起航
梁慧君
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財富管理
Village Global raises US$100 mln with top tech tycoon backing
HKEJ｜ EJ Insight
無現金城市由搭的士做起
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