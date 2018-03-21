港股直擊 即巿股評

利福孖寶今早復牌，利福國際(01212)高開4.2%，報0.3元，開市後升幅收窄，最新升0.3%；利福中國(02136)曾升15.6%，現升11.7%。

卡塔爾主權基金卡塔爾投資局(QIA)，昨天向沽盡利福國際及各23%股權，合共套現52億元。

利福系控股股東兼主席劉鑾鴻(細劉)分別認購利福國際及利福中國75%及50%的出售股份，更承諾「包底」，會購買QIA任何未能成功售出的利福系股份。

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