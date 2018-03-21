即巿股評 港股直擊

美股三大指數造好，當中道指反彈過百點，收報24727點，上升116點或0.47%，標普500指數及納指則收報2716點及7364點，上升0.15%及0.27%。不過成交量較淡靜，反映市場正等候聯儲局議息結果以及主席鮑威爾今日記者會之言論。

銀行股方面，高盛及摩根大通分別微升0.25%及0.1%，花旗集團及摩根士丹利亦微升0.3%及0.91%。

至於科技股方面，Facebook股價再跌2.56%，收報168.15美元，另一社交媒體Twitter股價亦大跌10.35%至31.35美元，因以色列司法部部長Ayelet Shaked警告，以色列政府正考慮對Twitter採取「法律行動」，而 Twitter對涉嫌具有煽動性或支持恐怖主義之內容視若無睹。

另外，Amazon股價上升2.69%，以市值計達7680.4億美元，並正式超越Alphabet，成為美國市值第二高公司。最大市值依然是蘋果公司，市值達到8891.7億美元。

至於港股表現繼續反覆，但仍未能擺脫拉鋸格局，當然今日全市焦點皆集中於騰訊(00700)業績身上。不過，除此因素外，尚要留意聯儲局議息會議，以及關美國總統特朗普相關消息，包括貿易戰及「通俄門」事件等。相比之下，港股走勢較佳，但假若外圍有何風吹草動，或多或少仍會左右港股後市表現。預期恒指將繼續於31000-31800點水平上落。

平保料再挑戰「紅底股」

市場焦點依然是業績股，當然不可不提平保(02318)。其2017年業績表現勝預期，股東應佔溢利上升42.8%至890.88億元人民幣，新業務價值亦增長32.6%；另外，陸金所亦已實現全年盈利。不過，最吸引筆者注意仍是平保於金融科技之發展。截至2017年末，其專利申請累計達3,030項，較年初增長262%，並涵蓋人工智能、區塊鏈、雲技術、大數據及安全技術領域等。可以說，平保發展至今，其估值除包括保險業務外，還包括眾多科技範疇。相信估值有望進一步上升。股價今日有望造好，並再次挑戰「紅底股」之列。

筆者持有Amazon、Alphabet及騰訊股份

耀才證券研究部總監 植耀輝