即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開高走，全日波幅392點。恒指收報31529點，升36點或0.11%，成交金額1234.81億元。國指收報 12597點，跌63點或0.5%；上證收報3290點，升11點或0.35%。三項指數個別發展，以A股表現較佳。

恒指呈9連陽走勢，當中連續5天在失守50 SMA後而「失而復得」，可見50 SMA有一定支持。MACD快慢線正差距續收窄，走勢轉弱。全日上升股份663隻，下跌921隻，市況偏弱。

香港2月份整體消費物價同比上升3.1%，高於預期的2.2%；料數據利好本地內需板塊的表現。

G-20會議公報中強調了國際貿易的重要性，同時也警告快速的貨幣緊縮和地緣政治緊張局勢，有可能削弱2010年以來最廣泛的全球經濟成長。

美國1.2萬億美元支出法案仍卡在國會，眾議院和參議院的表決距離周末的最後期限越來越近，政府或有暫時停擺風險。聯儲局將在當地時間周三下午2時公布利率決定，普遍預期為加息25個基點。這將會是鮑威爾首次主持的議息會議，宜留意他對未來加息次數及力度的展望。美股三大指數向好，夜期上升而ADR下跌，兩者背馳。料恒指早市走勢向好，有望挑戰2月27日高位31798.98點。

個股介紹：

中國平安(02318)的主要業務為提供多元化的金融產品及服務，並專注於人身保險業務、財產保險業務、信託業務、證券業務、銀行業務以及其他業務。

集團在2017財年實現淨利潤999.78億元(人民幣.下同)，同比增長38.2%，股東應佔的淨利潤 890.88億元，同比增長42.8%，股東應佔的營運利潤947.08億元，同比增長38.8%，新業務價值同比增長32.6%。全年派發股息每股現金1.50元，同比增長100.0%。

集團的個人客戶數1.66 億，較年初增長26.4%，個人業務淨利潤佔比 66.2%，實現客均利潤356元。互聯網用戶數4.36億，月均活躍用戶量7,356萬。整體而言，中國平安的業績表現優於市場預期。

集團預測市盈率為17.88倍，周息率1.629%。股份上日收報91.25元，上望101元，止損設於86元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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