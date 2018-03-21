港股直擊 即巿股評

港股連續多日先低後高，短期有力挑戰31800點阻力，藍籌業績續成市場焦點。

隔晚歐美股市普漲，道指收市升116點或0.47%，報24727點；納指升0.27%，報7364點；標普500指數升0.15%，報2716點。油價攀升提振能源股。Facebook收跌2.6%，連跌兩日，並創去年9月下旬以來新低。

美國科技股漲跌不一，亞馬遜漲2.7%，市值達7680億美元，超越谷歌母公司Alphabet的市值7620億美元，為美國市值第二高的上市公司。

市場關注聯儲局周二召開的為期兩天的議息會議，將於本港時間周四凌晨公布議息結果，普遍預期加息25個基點，焦點是聯儲局主席鮑威爾上任後的首次新聞發佈會，從中尋找今年是否有可能加息四次的線索。

此外，市場還憂慮爆發貿易戰。據報導，特朗普可能會在週五前宣佈每年向中國徵收600億美元關稅，而歐盟將在本周披露向美國大科技公司徵收數字稅的計劃。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.57元，較本港上日收市升0.62元；騰訊(00700)今日公布業績，ADR收報468.18元，升1.58元；國壽(02628)ADR收報23.05元，升5仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報11.63元，升0.21元；中石油(00857)ADR收報5.42元，升8仙；中石化(00386)ADR收報6.62元，升3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.44元，跌0.41元；聯通(00762)ADR收報9.84元，升7仙。

ADR港股比例指數報31648，較周二恒指收市升98點或0.31%。恒指昨日最多跌330點，低見31183，一度跌穿50天線(31394點)和10天線(31258點)，午後回升，收報31549點，升36點。市寬則回落，股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.6個百分點至46.2%；3天線高於18天線比率的短線市寬下跌0.9個百分點至52.6%。恒指短期有望挑戰2月27日31798點之反彈阻力，留意10天線短期有望升穿50天線。騰訊將今日公布全年業績，市場預期集團去年純利介乎611億元至702億元人民幣，按年增加49%至71%不等。

焦點股份

中國平安(02318)：昨日收市後公布去年純利890.88億元(人民幣.下同)，按年增長42.8%，好過市場預期；派息大幅提升，末期息每股1.0元，全年合計每股派息1.5元，同比增長1倍；全年淨資產收益率(ROE)達20.7%。壽險及健康險業務的新業務價值同比增長32.6%。另外，平安好醫生累計註冊用戶超1.9億，已完成首次公開發行股票前融資，估值達54億美元，並已向香港聯交所遞交上市申請。平保ADR隔晚升逾3%，今早股價料明顯高開，留意外資券商最新看法。

中華煤氣(00003)：公布全年純利上升一成二，派末期息23仙，另外每十送一紅股。

昆侖能源(00135)：公布截至去年12月底的全年純利47.6億元人民幣，按年上升6.14倍，派末期息21分人民幣。

金鷹商貿(03308)：去年純利12.78億元人民幣，增長2.1倍，末期息30分人民幣。

中煤能源(01898)：去年純利34.9億元人民幣，增長1倍，末期息5.5分人民幣。

世紀城市(00355)、百利保(00617)、富豪酒店(00078)發盈喜，預期去年業績增長，主要因為投資物業及金融資產錄得公平值收益。

除了騰訊外，吉利(00175)及恒地(00012)今日亦公布全年業績。