即巿股評 港股直擊

昨日恒指表現反覆，低開198點後，中午前最多曾跌330點一度低見31183點，但午後由低位回升，全日升36點，收報31549點，而國指則跌63點，收報12597點，大市成交額1234.81億元。現階段相信港股仍屬上落市格局，現階段反而可轉吼近期上市的優質新股。

一眾新股中，江蘇創新環保(02116)與《100毛》雜誌及毛記電視母公司毛記葵涌(01716)也屬近期大熱，而筆者則較看好前者，原因是環保概念股今年以來一直受市場關注。江蘇創新環保本日(19日)起至本周四(22日)將會公開發售，擬發售1.2億股，招股價介乎1至1.25元，集資約1.2至1.5億元，每手2000股，入場費約2525.2元，預期於本月28日掛牌，獨家保薦人為東方融資，包銷商為國泰君安。

江蘇創新環保最受市場關注的就是「綠色生產」，該公司為中國煉油助劑及油品添加劑行業五大營運商之一，而産品均為推動環保的新材料。國內石化企業為了達到國家的環保政策要求，便可借助江蘇創新環保的產品，例如該公司的煉油助劑產品，石化公司可以用於精煉原油、藉此。減少煉油廠的不必要工業廢物排放。此外，該公司的油品添加劑又可助石化公司提高燃油品質，幫助減少機動車的不良排放物，達到節能及環保的目的。

目前內地三大石化公司包括中石化、中石油及中海油的聯屬企業皆屬江蘇創新環保的客戶。此外，中石油及蘇丹能源和礦業部合資成立的Khartoum Refinery，自2003年起已採用江蘇創新環保旗下產品，也間接將江蘇創新環保的產品帶到海外。

是次集資將有助江蘇創新環保升級旗下宜興工廠及擴大產能，事實上，該公司已收到監管批文，獲准建設產能達2.5萬噸的生產設施。另外，目前該公司需要由海外進口生產柴油抗磨劑的原材料替代品，但預計提升生產設施後，江蘇創新環保將有力自行生產這些原材料替代品，這將大大降低原材料成本。

近年國內的環保政策越見嚴格，如「國六」標準嚴格控制污染物的排放限制，更成為全球最嚴格的標準之一。國家大力推動環保，也因此令一眾環保股成為市場焦點，此股具環保概念，同時受惠國策，加上擁有專業生產技術，三大石化公司的聯屬企業皆屬其長期客戶，盈利因而有保證，屬近期值得留意的新股。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事