即巿股評 港股直擊

期指近日繼續維持牛皮橫行的局面，整體市況仍跟之前差不多，都是以先低後高的方式於31000至31800點區間運行，雖然前晚美股收市急挫335點，惟都只僅對港股早市時段帶來一些影響。昨天，期指低開93點後，跌幅進一步擴大，最多跌245點，低見31148點，不過之後掉頭回升，最終以接近全日高位收市，升155點，收報31548點。昨天大市成交亦較上日明顯增加，全日有1235億元。

期指未見轉弱訊號

如周一所言，本星期有多隻重磅藍籌股公布業績，當中舜宇光學（02382）已於周一派發遠勝預期的成績表，促使該股昨天大升超過8%，同時成為港股昨天止跌倒升的動力。平保（02318）亦於昨天收市後公布業績，同樣遠勝預期，因此預期今天平保應該會有很好表現，不過相信也未能帶領期指出現明確的方向。

畢竟現時市場上太多人的焦點會放在今天收市後，因為除了是騰訊（00700）公布業績，也在周四凌晨2時有美國聯儲局議息結果及聲明，相信很多投資者會等待上述事件的結果出爐後才部署入市，所以明天市況將會變得關鍵，因很大機會出現突破的走勢，各投資者宜多加留意。

技術分析方面，期指連日橫行上落，仍能守在各主要移動平均線及前下降軌阻力之上，整體技術形態偏好的局面不變。雖然自3月初後，期指出現9支陽燭的走勢已於周一斷纜，並於收市時營造一支「十字星」的待變形態，惟昨天陽燭再現，令走勢未有出現轉弱的訊號。

不過，雖然現時期指的技術形態仍然偏好，但仍有一些地方令筆者存在一定戒心，其一就是期指在突破下降軌的阻力後，於多支陽燭帶動下仍未能成功再度向上突破前浪頂（31786點），這可能反映該位置阻力不輕。

前浪頂31786點阻力大

另外，牛熊證街貨仍維持大概七三之比，雖然貼價熊證較多，而牛證重倉則在31000點之下，筆者認為，這或正好為大戶把期指先衝高（出現假突破）後再回落，以圖最大利潤提供誘因。而暫時的支持及阻力位置仍會是在31000點及31800點。

策略方面，正如上文所言，筆者建議各位現時應以之前一直所提及的升（跌）穿阻力（支持）位後，再配合翌日期指開市時升（跌）穿前一天高（低）位及同時升（跌）穿開市後15分鐘高（低）位，來判定是否正式突破後才入市。如之後期指正式向上出現突破，可考慮開倉造即月（或下月）Long Call，行使價可選價外400點（價外800至1000點）；相反，如向下出現突破，可考慮開倉造即月（或下月）Long Put，行使價可選價外400點（價外800至1000點）。