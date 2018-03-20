昨日 23:03
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安捷利實業(01639)公布，截至2017年12月底止，全年純利7901.6萬元，按年增1.83倍，每股盈利6.62仙，派末期息1仙。
期內，收入11.19億元，按年增36.17%。
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