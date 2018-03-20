即巿股評 港股直擊

恒指今日表現硬淨，加上平保(02318)和騰訊(00700)先後公布業績，絕對有力推高恒指爆上。當中平保收市後公布去年增長達43%，派末期息1元人民幣，全年派1.5元人民幣，按年倍增。股價上紅底指日可待。

騰訊平保操作建議坊間一大堆，無需多把口。

醫藥股熱炒屬預期之內。本欄孖寶藥明(02269)和石藥(01093)績後見追入，今日同創新高，兩股賣增長概念，藥明手上的研究項目和石藥將推的新藥，足夠支撐中線發展。

持貨者要考慮自己的戰略(Strategy)目標，要基金式長坐增長，抑或炒鬼式賺盡波幅。前者用不着考慮一、兩成上落，入場成本低可以let the profits run。後者短線可以先減持，沽貨留一手，一回再買。

另一進入視線範圍為獲平保注資26.77億元的中國中藥(00570)，平保將取得擴大後已發行股本約12%，成為第二大股東。批股價僅4.43元，股價不單沒有作勢跌一跌，今日一開更搶高。股價創逾兩年高，加上平保加持下，短線仍有上升空間。不過14天RSI近75，不問價追未必夠位離場，另外集團主營中藥顆粒，相對創新西藥或生物科技題材，較欠憧憬空間，回落後可考慮小注買，不宜作重注之選。

陳鎮強

信報投資研究部

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