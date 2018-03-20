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今日 16:22 港股直擊 即巿股評

未受美股急跌拖累 恒指收市倒升36點

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隔晚美股受Facebook急跌拖累，三大指數下挫。港股今早跟隨下跌，一度失守10天和50天線，其後跌幅逐步收窄，午後更收復失地倒升。

恒指今早低開198點後，曾反覆下挫330點，見31183點全日低，失守50天線(31394點)和10天線(31256點)。其後低位見支持，跌幅逐步收窄。港股午後更突破上午高位，高見31576點，倒升62點。恒指最終收報31549點，升36點或0.11%，大市成交額1234.81億元。

國企指數報12597點，跌63點或0.50%。

騰訊(00700)低開高走，早段下試10天試後回升，收市升1.04%，報466.60元，成交居首達101.59億元。

平保(02318)收市後公布業績，今早高見92.05元後回落，全日跌0.27%，報91.25元，為成交第二大股份。

舜宇光學(02382)去年純利29億元人民幣，按年增長1.28倍勝預期，今日創161.2元新高，收市飆升8.63%，報159.8元，為成交第三大股份及表現最好藍籌。

醫藥股造好，石藥(01093)去年純利賺逾三成，績後獲多間大行唱好，收市升11.39%，報22.50元，為表現最好國指成份股。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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