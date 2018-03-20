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花旗:富力地產增長快估值吸引 輕微調升目標價

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花旗　富力地產 (02777)

評級：買入->買入

目標價：27.20->27.80元 (較前收市價20.2元有37.6%潛在升幅)

花旗發表研究報告指，富力地產的銷售增長加快，決定調升2018年至2019年度盈利預測，目前估值吸引，維持「買入」評級及輕微上調目標價至27.8元。

該行預測，富力地產2017年度業績公布後，增長的能見度將會延續，手上充足的土地儲備應該可支撐集團2018年至2020年度的銷售增長。完成萬達的酒店交易後，將會逐漸地令到財務更加清晰及帶來經常性收入。花旗調升2018年至2019年度的盈利預測0.6%至1.8%，目前估值(2018年預測市盈率5倍及股息率7.9%)吸引及具防守性，新目標價27.8元相當於目標資產淨值的30%折讓。

花旗認為，富力地產經過2017年的土地補充後，擁有2400億元人民幣的土地儲備，相信2018年度的銷售增長可達到60%。同時，縱使市場環境艱難，但公司具有較低土地成本及廣泛城市土儲去支持銷售的可實現性。規模增長的同時，富力亦承諾達到高的毛利率，目標2018年度的毛利率增長為35至40%。考慮到公司較高的負債比率及高負債(2017年度: 1420億人民幣, 按年升17%)，花旗相信富力的關鍵是確保銷售加快及健康流動性的同時，要優化債務結構及控制資金成本，公司主席保證將會限制總負債在1600億元人民幣的水平。計及萬達的73間酒店，富力地產未來兩年將有100間以上的酒店在營運，2020年預測的酒店淨經營利潤目標將可增長1倍至14億元人民幣。

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