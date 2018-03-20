港股直擊

中國聯塑(02128)去年總收入按年增加18.2%至203.6億元(人民幣‧下同)，純利按年升19.3%至22.93億元，但毛利率按年減少0.5個百分點至26.1%。執行董事羅建峰表示，毛利率下滑是由於原材料價格上漲，但公司並無反映於售價上，公司希望藉此提高市佔率。目前公司於全國市佔已升至20%，續為全國龍頭，相信如今年原材料價格平穩，毛利率亦會趨向持平。

公司基建工程佔比達70%，民用建材業務則佔30%，首席執行官左滿倫稱，雖然內地房地產有所放緩，但首100大房企有30%是公司客戶，故對未來業務發展有信心。他又指，去年新增廠房後總產能提升至240萬噸，產能利用率亦升至83%，估計今年產能可提高至260萬噸，利用率則冀最高可增至88%。

他又表示，目前公司已在雄安新區持有約20公里的管道項目，並已就雄安新區及大灣區設立相關團隊。

羅建峰稱，今年資本開支預計18至25億元，其中12億元將用於國內業務，餘下6至13億元則會視乎海外擴張速度而用於海外業務，包括紐約、悉尼及洛杉磯等地的物業儲備。

另外，公司旗下建材家居產品業務收入按年增加34% ，家居建材銷售平台「領尚環球之家」收入按年增長22.8%，令其佔收入比重分別增至6.7%及1.6%，他預計，透過提升自營業務銷售，相關業務未來三年複合增長可達到50%。