即巿股評 港股直擊

Facebook洩漏客戶醜聞，引發科技股小型股災，納指跌1.8%，道指跟標指亦跌逾1%，隔晚港股喺夜期及ADR時段已失守50日線(約31390)，今日當然難逃一跌。恒指早段低開198點，其後跌幅擴大至250點反彈，見31414點半日高位，跌不足100點。可惜大部份重磅股都唔爭氣，大市半日最多跌330點，低見31183點半日低位，不單止失守50日線，連10日線(約31237)亦告失守。半場10日線得而復失，中午報收31344 點，跌169點；國指則持續疲弱，跌118點，報收12542點。

藍籌方面，舜宇(02382)一枝獨秀，阿 Man 承認睇小咗舜宇，以為蘋果iPhone8 跟iPhoneX銷量未如預期般理想，一對蘋概孖寶舜宇跟瑞聲(02018)股價自去年底開始走弱， 北水離佢而去， 兩股頓佢哋成棄嬰。豈料兩股均逐步收復失地，而舜字更跑贏瑞聲，績後獲大行唱好調高目標價，今日更創新高，半日急升4.1%。既然已錯過由100 元升至150元呢五成升幅，再追風險高之餘， 博率亦變低，一於值當睇佢唔到算數。大行目標價調高至169元及 175元，博唔博閣下自己決定。

明日派成績表騰訊嘅(00700)，呢兩日示人以弱，不過今日股價跌至10日線見支持，半日微跌0.35%，持貨缸邊友唔使太擔心，根據往績紀錄，騰訊喺業績公布前潛水，業績公布交到功課，定必有大行唱好兼護盤，屆時股價又創新高，黎明前通常較為黑暗， 過呢兩日，話唔定周四即迎來曙光。反而捱港交所(00388)情況甚為不妙，上周阿Man喺《金融街密語》已表示港交所面對內地交易所及新加玻交易交兩面夾擊，鬥搶IPO生意， 港交所之路從此變得崎嶇不平。 其股價亦喺290元之上回落，今日更低見271元，回補上月上升裂口，除非未來日子成交急增，否則港交所股價可能又淪落至有波幅，無升幅。本來沙地阿美落戶港股，港交所今年冠軍IPO集資額交易所坐定笠六，可惜沙地阿美或因油價波動難以估值，暫時僅於境內上市，境外集資一事遇阻滯，港交所成舊肥肉咬到口邊都要吐番出嚟。

平保(02318)今日派成績表，績前有啲腳軟，但股價仍守90元，續後股價見光死定見光起，阿Man傾向相信後者。平保今年業績料可報捷，而分拆陸金所及平安好醫生正按計劃進行，估值理應獲提升估值。留意92元呢個位，能夠升破企穩，股價可更上一層樓，否則短期升勢或到此為止，或要待分拆方能刺激股價再炒上。

醫藥股愈戰愈勇，反應資金集中愈見集中，藥明生物(02269)更石藥集團(01093)派完成績表就見光起，兩股齊創新高，但以輪股，阿Man認為石藥基石更為穩固，石藥仍然係板塊首選。至於中國中藥(00570) 牌見逾兩年高，半日升4.9%，集團折讓近兩成向平保配股，集資淨額26.74億元，泊到平保呢個大碼頭，後市自然睇高一線。

燃氣股今日有資金追捧，阿Man曾推介嘅龍頭之選中國燃氣(00384)創新高，半日升4.7%，其他燃氣股普遍逆市上升。早兩日阿Man話過軟件股升勢相對手遊股更為堅實，果然高下立見，軟件股高處未算高，金蝶(00268)再創上升新高，金山軟件(03888)及擎天軟件(01297)分別升3.1%及2.7%，中軟國際(00354)則破頂升3.7%。

大市喺FOMC之前繼續唔上唔落，暫時走唔出31000至31800點呢個範圍，相信待議息結果公布，以及重磅股出業績後，將會有較明確方向，至少開大定開細，好睇市場如何演譯FOMC對於息口路徑預測，以及績後大行點睇重磅股。當然作為好友嘅阿Man想個市開大，不過外圍實在太多不明朗因素，既然大市上落難測，都係炒股唔炒市穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)