港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數急挫，當中道指蒸發今年以來升幅。港股一度下試10天線水平。

恒指今早低開198點，開市後跌逾250點，其後跌幅一度收窄至99點，見31413點半日高，不過之後復見沽壓，最多跌330點，見31183點半日低，穿50天線(31388點)和10天線(31229點)，半日收市前跌幅收窄。恒指中午收報31344點，跌169點或0.5%，大市成交額667.16億元。

國企指數報12542點，跌118點或0.9%。

A股半日低收，滬指跌0.26%；深成指跌0.64%。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.7%；港交所(00388)跌1.8%；建行(00939)跌1.3%；工行(01398)跌1.3%；中行(03988)跌1.6%；今日公布業績的平保(02318)跌1%。另外，領展(00823)跌1.3%；金沙中國(01928)跌1.2%；銀娛(00027)跌1.1%。相反，友邦(01299)升0.7%；中銀香港(02388)升0.6%；中石化(00386)升0.5%；中海油(00883)升1.1%。

焦點板塊

醫藥股：石藥集團(01093)去年多賺近三成二，獲多家大行上調目標價，股價曾升11.1%創新高，半日升10.4%；藥明生物(02269)績後曾飆14.9%創新高，半日升11.7%，集團去年多賺79.05%，不派末期息。中國中藥(00570)復牌見逾兩年高，半日升4.9%，集團折讓近兩成向平保配股，集資淨額26.74億元。另外，綠葉製藥(02186)升9.4%；三生製藥(01530)升4.2%；中生製藥(01177)創新高，半日升6.1%；康哲藥業(00867)去年多賺22%，股價升5.2%；金斯瑞生物科技(01548)挫5.8%後，半日倒升2.7%。

燃氣股：另一逆市造好板塊，中國燃氣(00384)創新高，半日升4.7%。濱海投資(02886)曾升20.4%，半日升14.8%，集團去年多賺28.56%，每股派末期息5.5仙。新天綠色能源(00956)去年多賺73.5%，每派末期息10.3分人民幣，股價曾升8.1%，半日升5.6%。另外，新奧能源(02688)升4%；港華燃氣(01083)升6.2%；華潤燃氣(01193)升2.3%；中裕燃氣(03633)升1.9%。

內房股：今早續受壓，今日公布業績的碧桂園(02007)和華潤置地(01109)分別跌1.4%和1.1%；中海外(00688)跌0.4%；萬科(02202)跌3%；中國恒大(03333)跌1.4%；融創(01918)跌0.8%；龍湖(00960)跌2.5%。二線股方面，世房(00813)跌2.3%；龍光(03380)跌3.1%；金茂(00817)跌2.7%；新城發展(01030)跌3.8%。

科技股：美國納指急挫，本港科技股今早個別發展，舜宇光學(02382)去年多賺1.28倍勝預期，每股派末期息66.1分人民幣，股價半日升4.1%；瑞聲科技(02018)升0.7%。金蝶國際(00268)再創上市新高，半日升7.8%；中軟國際(00354)亦破頂，半日升3.7%；擎天軟件(01297)升3.1%；金山軟件(03888)升2.7%。相反，閱文集團(00772)績後軟，半日跌3.3%，集團去年盈利飆14.16倍，不派息。明天公布業績的騰訊(00700)跌0.3%。

焦點股份

鐵貨(01029)：逆市急飆，半日升29.9%，成交額6040萬元。集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度錄得可觀溢利，而2016年度則錄得虧損1822.6萬美元。

香港食品投資(00060)：今早復牌，裂口高開54.2%，最多升77.1%創最少3年高，半日升41.7%，成交額1470萬元。集團出售位於西貢的四洲食品網匯中心予「舖王」鄧成波，總代價2.5億元，預計出售收益約1.99億元。

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