港股直擊 即巿股評

隔晚美股受Facebook急跌拖累，三大指數下挫。港股今早一度挫逾300點，失守10天和50天線，惟其後跌幅有所收窄。

恒指今早低開198點，開市後跌逾250點，其後跌幅一度收窄至99點，見31413點半日高，不過之後復見沽壓，最多曾跌330點，低見31183點，穿50天線(31390點)和10天線(31237點)。恒指中午報31344點，跌169點或0.54%，大市成交額667.16億元。

國企指數報12542點，跌118點或0.93%。

藍籌股方面，舜宇(02382)創新高，急升4.15%; 友邦(01299)見68.6元逾兩個月高，半日升0.74%; 明日公布業績的騰訊(00700)，微跌0.35%; 港交所(00388)續弱，跌1.81%。

燃氣股受追捧，中國燃氣(00384)破頂，升4.74%; 華潤燃氣(01193)創逾兩周高，漲2.30%; 另外，新奧能源(02688)及港華燃氣(01083)分別升4.03%及6.21%。

醫藥股逆市炒高，藥明生物(02269)去年多賺79%，股份創81.8元上市新高，半日升11.73%。石藥(01093)獲多間大行唱好，瑞信調升其目標價至24.5元，今早升10.4%。另外，綠葉製藥(02186)及中國生物製藥(01177)分別升9.45%及6.06%。

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