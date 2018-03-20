訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌169點 醫藥燃氣股造好

放大圖片

隔晚美股受Facebook急跌拖累，三大指數下挫。港股今早一度挫逾300點，失守10天和50天線，惟其後跌幅有所收窄。

恒指今早低開198點，開市後跌逾250點，其後跌幅一度收窄至99點，見31413點半日高，不過之後復見沽壓，最多曾跌330點，低見31183點，穿50天線(31390點)和10天線(31237點)。恒指中午報31344點，跌169點或0.54%，大市成交額667.16億元。

國企指數報12542點，跌118點或0.93%。

藍籌股方面，舜宇(02382)創新高，急升4.15%; 友邦(01299)見68.6元逾兩個月高，半日升0.74%; 明日公布業績的騰訊(00700)，微跌0.35%; 港交所(00388)續弱，跌1.81%。

燃氣股受追捧，中國燃氣(00384)破頂，升4.74%; 華潤燃氣(01193)創逾兩周高，漲2.30%; 另外，新奧能源(02688)及港華燃氣(01083)分別升4.03%及6.21%。

醫藥股逆市炒高，藥明生物(02269)去年多賺79%，股份創81.8元上市新高，半日升11.73%。石藥(01093)獲多間大行唱好，瑞信調升其目標價至24.5元，今早升10.4%。另外，綠葉製藥(02186)及中國生物製藥(01177)分別升9.45%及6.06%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。