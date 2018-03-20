即巿股評 港股直擊

聽日就係騰訊(00700)派成績表嘅大日子，噚日都搵咗隻騰訊牛(58514)出嚟，貪其高槓桿，適合短炒；策略上吼騰訊5分鐘圖見超賣時入市。就拆開騰訊5分鐘圖睇，先係噚日上半場11點30分至上半場完結時，SlowSTC(14,3)

都見超賣；至於下半場都有出現超賣情況，就係喺3點5分至3點25分，同埋臨收市前5分鐘，無論邊個時間都係適合(58514)落場。

今朝恒指開市見紅，跌199點，開市報31315點，見紅咗又點會少咗騰訊；依家9點59分，恒指跌幅出現少少收窄，報31370點，跌143點，(58514)暫時未見升跌。日線圖睇返隻騰訊，上星期五同今個星期一(3月16日及19日)都出現咗「倒T星」，意味雖然有資金捧高騰訊股價惜唔夠力，最終都係回返落去，而呢個情況仲連續兩日發生咗。到今日截到依家10點5分，騰訊隨市下行見陰燭，暫時最低見過456元，失守10天線(456.66元)。由於連跌三日嘅關係，你會見到騰訊下方嘅技術指標都發出看淡訊號，不過條「上升通道」就仲未失守，若然業績優於預期嘅話，股價拗腰反彈再頂返上「上升通道」頂都唔出奇。

騰訊多數都係全日收市(下晝5點零到)就upload咗佢份業績上披露易網站，換言之如果博騰訊業績靚仔而令股價彈起嘅話，今日確實係final call，事關touch wood有咩事，明日完咗個上半場，甚至臨收市之前你都仲有得後悔/反口。騰訊牛(58355)，收回價446.98元，低過20天線(450.45元)；騰訊Call(23883)，行使價466.86元，屬輕微價外call。

老老實實，見到呢期個市又唔係別強都確係有啲擔心。依家10點18分，恒指現價31322點，開埋恒指牛熊證街貨圖睇，如果上行多477點就食到31700至31799點嗰449張期指；同樣下行477點嘅話就等於30845點，即係殺四層100點牛證(31200至31299點落到30900至30999點)，夾埋有778張期指，咁樣嚟睇個市確係下行嘅機會率偏高；但面對接近神嘅騰訊，佢業績出嚟之後就有機會變成一個閃光彈，閃完一下就完。

各位，仍然睇好騰訊業績嘅今日就final call，明日大家「對錶」之後就執生啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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