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今日 09:58 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】藥明生物績後再創新高 金斯瑞挫近6%

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生物科技股今早兩極，藥明生物(02269)績後造好，暫時最多升3.9%，見74元創新高，現升3.8%，成交額1.08億元。

集團公布去年底止全年溢利2.53億元人民幣，按年增長79.05%，不派末期息。

另外，三生製藥(01530)升2.3%；中生製藥(01177)升1.6%。

相反，金斯瑞生物科技(01548)續弱，暫時最多跌5.8%見近兩周低，現跌2.7%；億勝生物科技(01061)跌1%。

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