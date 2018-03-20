生物科技股今早兩極，藥明生物(02269)績後造好，暫時最多升3.9%，見74元創新高，現升3.8%，成交額1.08億元。
集團公布去年底止全年溢利2.53億元人民幣，按年增長79.05%，不派末期息。
另外，三生製藥(01530)升2.3%；中生製藥(01177)升1.6%。
相反，金斯瑞生物科技(01548)續弱，暫時最多跌5.8%見近兩周低，現跌2.7%；億勝生物科技(01061)跌1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
生物科技股今早兩極，藥明生物(02269)績後造好，暫時最多升3.9%，見74元創新高，現升3.8%，成交額1.08億元。
集團公布去年底止全年溢利2.53億元人民幣，按年增長79.05%，不派末期息。
另外，三生製藥(01530)升2.3%；中生製藥(01177)升1.6%。
相反，金斯瑞生物科技(01548)續弱，暫時最多跌5.8%見近兩周低，現跌2.7%；億勝生物科技(01061)跌1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【兩會】全國人大會議通過多份工作報告
|上一篇：
|【兩會】習近平:要堅持黨對人民軍隊絕對領導